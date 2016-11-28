Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны РФ получило право перераспределять до 10% бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение деятельности

28.11.2017 ЦАМТО 173 0
0
Понравилась новость?
 +1
Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЦАМТО, 27 ноября. Минобороны и Минфин тесно взаимодействуют не только в ходе формирования бюджета, но и в рамках работы по повышению эффективности бюджетных расходов.

Так, Министерством финансов признан обоснованным предложенный Минобороны России нормативный принцип формирования расходов, лежащий в основе сформированных базовых показателей.

Также одним из результатов совместной работы является внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, позволяющих Министерству обороны РФ перераспределять до 10 процентов бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение деятельности. Это дало возможность военному ведомству оперативно маневрировать финансовыми ресурсами, повышая эффективность их использования, в том числе для решения внеочередных задач, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
27.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.11 09:06
  • 16
Почему нам не страшен "быстрый глобальный удар"
  • 28.11 09:03
  • 2
Начало пусков "Ангары" с Восточного запланировано на 2021 год
  • 28.11 08:57
  • 1
Внимание! В воздухе "Премьер"
  • 28.11 08:15
  • 2
Маск испугался делающего сальто робота
  • 28.11 07:39
  • 34
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 28.11 07:29
  • 28
ВМФ получит универсальную пусковую установку УКСК-М, сообщили СМИ
  • 28.11 07:10
  • 26
Рогозин: подготовка к началу испытания самолета Ил-112В практически завершена
  • 28.11 06:19
  • 5
Кудрин считает, что в России взят курс на сокращение военных расходов
  • 28.11 05:48
  • 1
"Черная смерть": самые яркие операции русских морпехов
  • 28.11 05:39
  • 65
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 28.11 05:35
  • 1
Предложение Путина по Украине — это очередная ловушка для Трампа
  • 28.11 05:33
  • 1
Подводников спасут модифицированные "Дельфины"
  • 28.11 05:33
  • 1
Данные сравнительных испытаний автоматов для экипировки "солдата будущего"
  • 28.11 05:26
  • 32
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 28.11 05:24
  • 1
В лесах на Дальнем Востоке "выжили" почти четыре тысячи контрактников
другие обсуждаемые темы