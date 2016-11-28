Минобороны РФ получило право перераспределять до 10% бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение деятельности
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Здание Минобороны РФ.
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
ЦАМТО, 27 ноября. Минобороны и Минфин тесно взаимодействуют не только в ходе формирования бюджета, но и в рамках работы по повышению эффективности бюджетных расходов.
Так, Министерством финансов признан обоснованным предложенный Минобороны России нормативный принцип формирования расходов, лежащий в основе сформированных базовых показателей.
Также одним из результатов совместной работы является внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, позволяющих Министерству обороны РФ перераспределять до 10 процентов бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение деятельности. Это дало возможность военному ведомству оперативно маневрировать финансовыми ресурсами, повышая эффективность их использования, в том числе для решения внеочередных задач, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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27.11.2017
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