ВМС Ирана в декабре получит новый ракетный корабль



Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новый корабль, с которого можно осуществить пуск ракеты, как ожидается, поступит на вооружение иранских ВМС в Каспийском море до 21 декабря, сообщает агентство Fars со ссылкой на представителя ведомства.

"Военный корабль войдет в состав Северного флота в середине месяца азар (22 ноября - 21 декабря), - заявил командующий Северным флотом Ахмад Реза Бакери (Ahmad Reza Baqeri). По его словам, на вооружение флота также поступит боевой корабль.

В среду командующий иранскими ВМС Хуссейн Ханзади (Hossein Khanzadi) заявил, что ракетный корабль "Сепар" ("Щит") войдет в Каспийское море по случаю Дня военно-морских сил 28 ноября. По его словам, в ближайшее будущее на вооружение ВМС также поступит несколько судов и вертолетов.