ВМС Ирана в декабре получит новый ракетный корабль
|
|
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новый корабль, с которого можно осуществить пуск ракеты, как ожидается, поступит на вооружение иранских ВМС в Каспийском море до 21 декабря, сообщает агентство Fars со ссылкой на представителя ведомства.
"Военный корабль войдет в состав Северного флота в середине месяца азар (22 ноября - 21 декабря), - заявил командующий Северным флотом Ахмад Реза Бакери (Ahmad Reza Baqeri). По его словам, на вооружение флота также поступит боевой корабль.
В среду командующий иранскими ВМС Хуссейн Ханзади (Hossein Khanzadi) заявил, что ракетный корабль "Сепар" ("Щит") войдет в Каспийское море по случаю Дня военно-морских сил 28 ноября. По его словам, в ближайшее будущее на вооружение ВМС также поступит несколько судов и вертолетов.
|
27.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.11.2017 Боевому катеру в Заполярье присвоят имя погибшего в Сирии командира бригады морпехов
28.11.2017 "Вице-адмирал Кулаков" в ходе учений провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море
27.11.2017 "Князь Владимир" вступит в строй в 2018 году
27.11.2017 Новая противоракета России: быстрее, выше, мощнее
27.11.2017 "Самая смертоносная": британские СМИ рассказали о новой российской подлодке
24.11.2017 По решению Шойгу к побережью Аргентины направляется гидрографическое судно с глубоководными аппаратами для поиска подлодки (дополненная версия)
23.11.2017 Атомный "Лидер" станет арктическим охотником
23.11.2017 ВМФ впервые задействовал Су-33 и МиГ-29К в боевой операции в Сирии