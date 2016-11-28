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ВМС Ирана в декабре получит новый ракетный корабль

28.11.2017 РИА Новости 120 0
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Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новый корабль, с которого можно осуществить пуск ракеты, как ожидается, поступит на вооружение иранских ВМС в Каспийском море до 21 декабря, сообщает агентство Fars со ссылкой на представителя ведомства.

"Военный корабль войдет в состав Северного флота в середине месяца азар (22 ноября - 21 декабря), - заявил командующий Северным флотом Ахмад Реза Бакери (Ahmad Reza Baqeri). По его словам, на вооружение флота также поступит боевой корабль.

В среду командующий иранскими ВМС Хуссейн Ханзади (Hossein Khanzadi) заявил, что ракетный корабль "Сепар" ("Щит") войдет в Каспийское море по случаю Дня военно-морских сил 28 ноября. По его словам, в ближайшее будущее на вооружение ВМС также поступит несколько судов и вертолетов.
27.11.2017
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Страны
Иран
Россия
Проекты
СФ

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