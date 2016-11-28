Вопрос регистрации бывших военных Украины в Крыму будет решен до конца 2019 года



Севастополь, Россия. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов Севастополь, Россия. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

По данным ЧФ РФ, уже сформирован список лиц, которым необходима регистрация в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Проблема с регистрацией бывших военнослужащих Украины, проживающих в Крыму и Севастополе, должна быть решена до конца 2019 года. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала в воскресенье в Севастополе в ходе совещания, посвященного этому вопросу.

"Настоящее постановление (правительства РФ о регистрации бывших военнослужащих Украины в Крыму и Севастополе - прим. ТАСС) действует до 31 декабря 2019 года, нужно довести до людей, что они теряют право на регистрацию [после этой даты]", - сказала Москалькова.

В свою очередь замкомандующего ЧФ РФ контр-адмирал Юрий Ореховский сообщил на совещании, что работа по регистрации бывших украинских военнослужащих уже началась. "Не дожидаясь постановления правительства РФ, 15 ноября этого года под руководством командующего ЧФ, в присутствии ряда других должностных лиц, было принято решение о выработке директивы, которая определяет порядок регистрации по адресам военных комиссариатов. Директива уже подписана и направлена в военные комиссариаты Севастополя и Республики Крым", - сказал Ореховский.

По данным ЧФ РФ, уже сформирован список лиц, которым необходима регистрация в Севастополе, в него вошло 265 человек, а всего в Севастополе таких бывших украинских военнослужащих может быть порядка 560 человек, включая членов семей. Данные по Республике Крым еще уточняются.

История вопроса

Москалькова пояснила журналистам, что год назад бывшие украинские военнослужащие поставили вопрос о том, что "по законодательству российскому они не могут проживать на территории военных городков, и у них должны были быть аннулированы, а у многих были аннулированы, прописки в паспортах". После этого она обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и вице-премьеру Дмитрию Козаку об устранении пробела в российском законодательстве.

"В ноябре этого года было принято постановление правительства РФ, которое обязывало на территории воинских частей прописать этих военнослужащих. Появление у них регистрации позволяет определиться с получением пенсий, прикреплением к медицинскому учреждению, детским садам, сформировать избирательные участки", - сказала Москалькова, добавив, что исполнение поручения возложено на Минобороны РФ.

Помимо этого, Москалькова отметила, что есть проблема, связанная с предоставлением служебного жилья бывшим военнослужащим.

"Выяснились и другие проблемы с выделением ранее служебного жилья, которое, согласно законодательству, не может оставаться за теми военнослужащими, которые не продолжают службу. Но оно является единственным жильем, нам нужно посоветоваться и предложить руководству [России] решение этого вопроса", - сказала омбудсмен.