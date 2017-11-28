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Начало пусков "Ангары" с Восточного запланировано на 2021 год

28.11.2017 ТАСС 196 2
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Макеты ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара"
Источник: © Антон Тушин/ТАСС

По словам вице-премьера, таким образом после 2021 года на космодром можно будет переносить пуски ГЛОНАСС и космических аппаратов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Начало пусков ракет "Ангара" с космодрома Восточный намечено на 2021 год. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на совещании главы правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

"2021 год - мы планируем обеспечить пуск "Ангары" и таким образом сможем после 2021 года переносить туда [на космодром Восточный] пуски и ГЛОНАССов, и космических аппаратов, в том числе способных работать на геостационарной орбите", - отметил Рогозин.

"Ангара" - семейство российских ракет космического назначения нового поколения. Оно состоит из унифицированных ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов, которые позволяют выводить на любую орбиту космические аппараты всех типов - спутники, корабли, автоматические межпланетные станции и др.

В настоящее время запуски "Ангары" осуществляются с космодрома Плесецк.
27.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Персоны
Медведев Дмитрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
ГЛОНАСС
Плесецк

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
hidrogenium66
143
№1
28.11.2017 08:38
Все таки довели "Ангару"!
0
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RU
Павел 1978
8822
№2
28.11.2017 09:03
дурь всё это. Ангара - тупик.
0
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