Начало пусков "Ангары" с Восточного запланировано на 2021 год



Источник: © Антон Тушин/ТАСС Источник: © Антон Тушин/ТАСС

По словам вице-премьера, таким образом после 2021 года на космодром можно будет переносить пуски ГЛОНАСС и космических аппаратов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Начало пусков ракет "Ангара" с космодрома Восточный намечено на 2021 год. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на совещании главы правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

"2021 год - мы планируем обеспечить пуск "Ангары" и таким образом сможем после 2021 года переносить туда [на космодром Восточный] пуски и ГЛОНАССов, и космических аппаратов, в том числе способных работать на геостационарной орбите", - отметил Рогозин.

"Ангара" - семейство российских ракет космического назначения нового поколения. Оно состоит из унифицированных ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов, которые позволяют выводить на любую орбиту космические аппараты всех типов - спутники, корабли, автоматические межпланетные станции и др.

В настоящее время запуски "Ангары" осуществляются с космодрома Плесецк.