Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Индонезию



БПК Адмирал Пантелеев. Архивное фото.

Источник: © Фото предоставлено пресс-службой Главного командования ВМФ БПК Адмирал Пантелеев. Архивное фото.Источник: © Фото предоставлено пресс-службой Главного командования ВМФ

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" прибыл в Индонезию с неофициальным визитом, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"Российские корабли ошвартовались у причала порта Танджунг Приок в Северной Джакарте. После постановки кораблей отряда к причалу состоялось организационное совещание с принимающей стороной", - сообщил Воскресенский.

Планируется, что местные жители посетят российские корабли, также моряки проведут спортивные соревнования, для российских военных организуют экскурсии.

Неофициальный заход отряда кораблей ТОФ в Индонезию продлится до 30 ноября.