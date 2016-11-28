Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Индонезию
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БПК Адмирал Пантелеев. Архивное фото.
Источник: © Фото предоставлено пресс-службой Главного командования ВМФ
ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" прибыл в Индонезию с неофициальным визитом, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Российские корабли ошвартовались у причала порта Танджунг Приок в Северной Джакарте. После постановки кораблей отряда к причалу состоялось организационное совещание с принимающей стороной", - сообщил Воскресенский.
Планируется, что местные жители посетят российские корабли, также моряки проведут спортивные соревнования, для российских военных организуют экскурсии.
Неофициальный заход отряда кораблей ТОФ в Индонезию продлится до 30 ноября.
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27.11.2017
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