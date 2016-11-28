Около 8 тыс. новобранцев призвали в войска ВВО в ходе осенней кампании
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Военнослужащие ВВО.
Источник: Военно - RIN.ru
Хабаровск. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Военные комиссариаты Восточного военного округа (ВВО) призвали в ходе осенней кампании 2017 года порядка 8 тыс. новобранцев, более 4 тыс. призывников уже направлены в войска, сообщает пресс-служба ВВО.
Отмечается, что наиболее активно идут служить на Камчатке, в Забайкалье и в Магаданской области.
Более 3 тыс. человек из числа призывников имеют высшее образование. Четверо из них поступят в научные роты в Воронеже, Красногорске и Краснодаре.
Семь человек, достигшие высоких результатов в спорте, распределены в спортивную роту в Самаре. В частности, два жителя Республики Бурятия, два призывника из Забайкальского края и по одному новобранцу из Якутии, Магаданской области и Камчатского края.
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27.11.2017
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