На Гавайях впервые после холодной войны услышат предупреждающую о ядерном ударе сирену



Трансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Eugene Hoshiko Трансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Eugene Hoshiko

Данная мера продиктована опасностью со стороны КНДР, уточнил руководитель Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Верна Мияги

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Сигнал тревоги, оповещающий об опасности ядерного удара, прозвучит на Гавайских островах в начале декабря - впервые после завершения холодной войны. Как сообщил в воскресенье американский телеканал NBC, данная мера будет принята в свете напряженности между США и КНДР.

Как отмечает телеканал, начиная с 1 декабря на Гаваях начнут ежемесячно испытывать сирену, которая должна предупредить жителей о том, что архипелагу грозит нападение с применением ядерного оружия. Данный сигнал будет звучать сразу после оповещения об опасности цунами или ураганов. Его также включают в тренировочных целях каждый месяц.

Телеканал приводит слова руководителя Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Гавайи Верна Мияги. Как он указал, данные меры продиктованы опасностью со стороны КНДР, которая активно развивает ракетную и ядерную программы. Мияги констатировал, что нападение со стороны Пхеньяна на Гавайи маловероятно, однако риск существует.

"Гавайи - наиболее вероятная цель, поскольку они ближе к Северной Корее, чем основная часть континентальных США", - констатировал Мияги. Он подчеркнул, что власти штата не могут игнорировать "новости о ракетных запусках и ядерных испытаниях", и отметил важность оповещения населения о предпринимаемых мерах безопасности.

NBC отмечает, что для 1,4-миллионного населения архипелага также уже проводят тренинги с целью подготовить людей к возможности нападения. Жителям, в частности, рекомендуется иметь план на этот случай. Предпочтительным считается укрыться в каком-нибудь бетонном сооружении и иметь запас пищи и воды не менее, чем на 48 часов.

По оценкам опрошенных журналистами телеканала официальных лиц, ракета может лететь от КНДР до Гавайев около 20 минут. Властям США потребуется примерно пять минут на то, чтобы определить траекторию ее движения, тогда останется от 12 до 15 минут на то, чтобы предупредить жителей.