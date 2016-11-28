Эксперт: Россия отстает в развитии военных беспилотников на пять лет



Военнослужащий готовит беспилотный летательный аппарат во время учений. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив Военнослужащий готовит беспилотный летательный аппарат во время учений. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия отстает в развитии военных беспилотников от ведущих стран-производителей примерно на пять лет, заявил РИА Новости начальник центра перспективных исследований группы "Кронштадт" Владимир Воронов.

"Отставание порядка пяти лет. К сожалению, есть ряд проблем в общем состоянии промышленности. Беспилотная система - это далеко не только самолет, но и связь, система управления и ряд других высоких технологий. Вся их совокупность должна быть на высоком уровне, чтобы и продукт оказался на том же уровне", - сказал Воронов.

По его словам, без определенной государственной программы наверстать отставание невозможно.

"Наши конкуренты тоже не стоят на месте. Группа "Кронштадт" уменьшает это отставание. Наш инвестор АФК "Система" всячески поддерживает нашу работу, настолько, что большего требовать от них невозможно. Если государство захочет, чтобы это было, то мы здесь", - добавил Воронов.

Как сообщалось ранее, по прогнозу Воронова, начало грузовых перевозок по России с помощью беспилотников может начаться через два года, а перевозка людей может начаться после 2025 года.

В настоящее время в России над созданием комплексов беспилотных летательных аппаратов работают четыре компании: МиГ, Сухой, ОКБ Симонова и группа "Кронштадт". Они разрабатывают линейку разведывательно-ударных беспилотников массой от 1 до 20 тонн.