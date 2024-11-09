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Парашют "Штурм" позволит сбрасывать десант с высоты в 80 метров - гендиректор "Технодинамики"

24.11.2017 Интерфакс-АВН 169 0
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Парашют "Штурм"
Испытания безранцевого парашюта "Штурм".
Источник: http://technodinamika.ru/

Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Заводские испытания парашюта "Штурм" для сверхмалых высот завершатся в первой половине 2018 года, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор холдинга "Технодинамика" (входит в "Ростех") Игорь Насенков.

"Я думаю, что в первом полугодии следующего года", - сказал И.Насенков, отвечая на соответствующий вопрос.

"(Парашют - ИФ) позволяет с 80 метров десантировать личный состав и как только десантировался, в течение секунды отцепился от купола и пошёл выполнять боевые задачи", - добавил И.Насенков.

Ранее в пресс-службе холдинга сообщили, что в перспективе парашют позволит десантироваться с высоты 50 метров.

Парашют "Штурм" разрабатывает входящее в холдинг НИИ парашютостроения. В сентябре 2016 года, гендиректор НИИ Дмитрий Третьяков сообщил о том, что институт создал опытные образцы парашюта и испытывает их на манекенах.

"На данный момент в "Технодинамике" набирают статистику, после чего систему будут испытывать парашютисты", - сказал он.

По словам Д.Третьякова разработка парашюта начата в инициативном порядке. "Мы думаем, что она будет востребована для приземления десанта на объекты после отработки средствами вооружения. Противник в этот момент деморализован, и необходимо сбросить десант как можно быстрее, пока он не пришёл в себя", - сказал он.
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
НИИ парашютостроения
Ростех
Технодинамика

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