Парашют "Штурм" позволит сбрасывать десант с высоты в 80 метров - гендиректор "Технодинамики"



Испытания безранцевого парашюта "Штурм".

Источник: http://technodinamika.ru/ Испытания безранцевого парашюта "Штурм".Источник: http://technodinamika.ru/

Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Заводские испытания парашюта "Штурм" для сверхмалых высот завершатся в первой половине 2018 года, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор холдинга "Технодинамика" (входит в "Ростех") Игорь Насенков.

"Я думаю, что в первом полугодии следующего года", - сказал И.Насенков, отвечая на соответствующий вопрос.

"(Парашют - ИФ) позволяет с 80 метров десантировать личный состав и как только десантировался, в течение секунды отцепился от купола и пошёл выполнять боевые задачи", - добавил И.Насенков.

Ранее в пресс-службе холдинга сообщили, что в перспективе парашют позволит десантироваться с высоты 50 метров.

Парашют "Штурм" разрабатывает входящее в холдинг НИИ парашютостроения. В сентябре 2016 года, гендиректор НИИ Дмитрий Третьяков сообщил о том, что институт создал опытные образцы парашюта и испытывает их на манекенах.

"На данный момент в "Технодинамике" набирают статистику, после чего систему будут испытывать парашютисты", - сказал он.

По словам Д.Третьякова разработка парашюта начата в инициативном порядке. "Мы думаем, что она будет востребована для приземления десанта на объекты после отработки средствами вооружения. Противник в этот момент деморализован, и необходимо сбросить десант как можно быстрее, пока он не пришёл в себя", - сказал он.