Парашют "Штурм" позволит сбрасывать десант с высоты в 80 метров - гендиректор "Технодинамики"
|
|
Испытания безранцевого парашюта "Штурм".
Источник: http://technodinamika.ru/
Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Заводские испытания парашюта "Штурм" для сверхмалых высот завершатся в первой половине 2018 года, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор холдинга "Технодинамика" (входит в "Ростех") Игорь Насенков.
"Я думаю, что в первом полугодии следующего года", - сказал И.Насенков, отвечая на соответствующий вопрос.
"(Парашют - ИФ) позволяет с 80 метров десантировать личный состав и как только десантировался, в течение секунды отцепился от купола и пошёл выполнять боевые задачи", - добавил И.Насенков.
Ранее в пресс-службе холдинга сообщили, что в перспективе парашют позволит десантироваться с высоты 50 метров.
Парашют "Штурм" разрабатывает входящее в холдинг НИИ парашютостроения. В сентябре 2016 года, гендиректор НИИ Дмитрий Третьяков сообщил о том, что институт создал опытные образцы парашюта и испытывает их на манекенах.
"На данный момент в "Технодинамике" набирают статистику, после чего систему будут испытывать парашютисты", - сказал он.
По словам Д.Третьякова разработка парашюта начата в инициативном порядке. "Мы думаем, что она будет востребована для приземления десанта на объекты после отработки средствами вооружения. Противник в этот момент деморализован, и необходимо сбросить десант как можно быстрее, пока он не пришёл в себя", - сказал он.
|
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.03.2017 ОКР по созданию перспективного парашюта Д-14 "Шелест" начнутся уже в этом году
28.09.2016 В России создается парашют для прыжков со сверхмалых высот
19.09.2016 "НИИ парашютостроения" рассчитывает удвоить прибыль
12.07.2016 Макет новейшей парашютной системы для возвращаемых пилотируемых космических кораблей впервые показывают на «Иннопроме»
14.04.2016 Ростех – космосу
13.04.2015 Основа космических успехов России
15.08.2014 Холдинг «Авиационное оборудование» успешно протестировал новейшую парашютно-бесплатформенную систему десантирования боевых машин
29.07.2014 Перспективы развития парашютных систем