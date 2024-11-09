Путин рассказал о поставках российского вооружения в 59 стран в 2017 году
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Танк Т-90С.
Источник: © REUTERS/Sergei Karpukhin
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 23 ноя - РИА Новости. Российское вооружение поставлялось в текущем году в 59 стран мира, взаимодействие в военно-техническом сотрудничестве идет с 80 государствами, портфель заказов не снижается, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В 2017 году российские вооружения поставлялись в 59 стран мира, устойчивые контакты в сфере ВТС поддерживаются с 80 государствами и, что крайне важно, портфель заказов на отечественную продукцию военного назначения не снижается", - сказал Путин на встрече, завершающей серию совещаний по военным вопросам.
Он отметил, что это стало результатом своевременной финансовой и кредитной поддержки предприятий ОПК и других шагов со стороны государства. Российский лидер подчеркнул, что потенциал российского оборонно-промышленного комплекса, постоянное совершенствование вооружений и техники, в том числе применительно к использованию техники в боевых условиях, "позволяет России удерживать ведущие позиции среди мировых экспортеров продукции военного назначения, динамично развивать военно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами".
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23.11.2017
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