Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин рассказал о поставках российского вооружения в 59 стран в 2017 году

24.11.2017 РИА Новости 190 0
0
Понравилась новость?
 0
Танк Т-90С
Танк Т-90С.
Источник: © REUTERS/Sergei Karpukhin

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 23 ноя - РИА Новости. Российское вооружение поставлялось в текущем году в 59 стран мира, взаимодействие в военно-техническом сотрудничестве идет с 80 государствами, портфель заказов не снижается, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В 2017 году российские вооружения поставлялись в 59 стран мира, устойчивые контакты в сфере ВТС поддерживаются с 80 государствами и, что крайне важно, портфель заказов на отечественную продукцию военного назначения не снижается", - сказал Путин на встрече, завершающей серию совещаний по военным вопросам.

Он отметил, что это стало результатом своевременной финансовой и кредитной поддержки предприятий ОПК и других шагов со стороны государства. Российский лидер подчеркнул, что потенциал российского оборонно-промышленного комплекса, постоянное совершенствование вооружений и техники, в том числе применительно к использованию техники в боевых условиях, "позволяет России удерживать ведущие позиции среди мировых экспортеров продукции военного назначения, динамично развивать военно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами".
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.11 08:10
  • 49
Эксперт оценил шансы найти пропавшую аргентинскую подлодку с живым экипажем
  • 24.11 08:03
  • 9
Штат вооруженных сил составит почти два миллиона сотрудников
  • 24.11 07:58
  • 6
Эксперт прокомментировал ситуацию с повышением уровня рутения-106 в России
  • 24.11 07:52
  • 34
Таинственная ядерная авария могла произойти в конце сентября в России
  • 24.11 07:48
  • 2
Разговор об «Эффективном производстве 4.0» в Сколково.
  • 24.11 07:42
  • 16180
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.11 06:57
  • 106
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.11 06:45
  • 3
«Технодинамика» намерена участвовать в разработке взлетно-посадочных устройств для перспективного самолета Ил-276
  • 24.11 06:40
  • 57
ОПК должен быть готов быстро увеличить объем продукции, заявил Путин
  • 24.11 06:22
  • 75
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 24.11 05:55
  • 17
ВМФ получит универсальную пусковую установку УКСК-М, сообщили СМИ
  • 24.11 05:54
  • 4
СССР использовал дизайн американского военного самолета для создания истребителя Су-27
  • 24.11 05:29
  • 27
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 24.11 05:15
  • 2
Рогозин: подготовка к началу испытания самолета Ил-112В практически завершена
  • 24.11 05:14
  • 3
Первый запуск авиационной ракеты BrahMos-A с самолета Су-30МКИ в Индии
другие обсуждаемые темы