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Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ посетит Японию 11-13 декабря

24.11.2017 ТАСС 165 0
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Валерий Герасимов
Валерий Герасимов.
Источник: РИА Новости/Виктор Толочко

В МИД России также сообщили, что на 27-30 ноября намечен визит в Токио главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов посетит с рабочим визитом Японию 11-13 декабря. Об этом сообщили в четверг в МИД России.

В министерстве обратили внимание на активизацию российско-японского политического диалога. "Регулярный характер приобрели консультации на уровне руководства Советов Безопасности двух стран, - указали в МИД РФ. - Возобновлены консультации глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два", состоялся очередной раунд стратегического диалога первых заместителей министров иностранных дел, налажены консультации заместителей глав внешнеполитических ведомств по стратегической стабильности".

"Активизировались связи по военной линии. На конец года намечены визиты в Токио начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова (11-13 декабря), а также главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова (27-30 ноября)", - сказали в МИД.

Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин в эфире телеканала "Россия 24" сообщил о предстоящих в ноябре и декабре визитах в Японию Салюкова и Герасимова соответственно, не уточнив при этом их точные даты.
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Персоны
Герасимов Валерий
Фомин Александр

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