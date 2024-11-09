"Все, что сделано не в Китае - контрафакт": В России шутливо ответили китайскому журналисту, назвавшему Су-27 заимствованием F-5Е США



Истребители Northrop F-5E Tiger II (бортовой номер "688"), Lockheed Martin F-16C Block 40 (бортовой номер "103") и F-16D Block 40 (бортовой номер "150") Королевских ВВС Бахрейна. Манама, январь 2016 года.

Источник: Jazz / www.fightercontrol.co.uk Истребители Northrop F-5E Tiger II (бортовой номер "688"), Lockheed Martin F-16C Block 40 (бортовой номер "103") и F-16D Block 40 (бортовой номер "150") Королевских ВВС Бахрейна. Манама, январь 2016 года.Источник: Jazz / www.fightercontrol.co.uk

Журналист из Китая написал статью, в которой сравнил российский и американский истребители Су-27 и F-5Е. В итоге он сделал вывод о том, что советские инженеры использовали наработки создателей заокеанских разработчиков.

Статья опубликованная на страницах журнала Sina, говорит о том, что проектируя самолет Су-27 советские инженеры по "специальным каналам" добывал информацию о том, как устроен американский военный самолет. Это, пишет китаец, расширило для самолетостроителей СССР простор для фантазии. Таким образом, Су-27 - некий синтез американских изобретений и советских решений.

Аналитик из Поднебесной написал о том, что F-5E вызвал у российских инженеров настоящий шок, а также "замечательно помог" созданию собственного образца истребителя. Среди технологий, которые китаец называет заимствованными, приборная панель, созданная по модульному принципу, освещение кабины пилота, крепеж руля, пластиковый зажим для проводов.

Пользователи Сети скептично отнеслись к списку китайского аналитика, задавшись риторическим вопросом, и как же без пластикового зажима летали до этого? Кроме того, они вспомнили, что у Су-24 круглые колеса и два крыла - это по логике китайца, тоже, наверное, заимствование. Один из пользователей провел параллель с тем, что Китай славится производством фейков известных марок и саркастично заявил: "Конечно, все, что сделано не в Китае - контрафакт".