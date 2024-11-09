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Минобороны Чехии завершило испытания бронемашин пяти претендентов в рамках программы замены парка БМП-1 и BVP-2

24.11.2017 ЦАМТО 152 0
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Мобильный вариант боевой машины СV90 с усиленной броней, известный под названием Armardillo.

ЦАМТО, 23 ноября. Министерство обороны Чехии 21 ноября объявило о завершении обширных полевых испытаний и технической оценки пяти гусеничных бронированных машин, которые начались летом текущего года.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на чешское военное ведомство, все протестированные платформы удовлетворяют минимальным требованиям СВ Чехии и могут рассматриваться кандидатами на замену устаревших БМП-1 и BVP-2.

Министерство обороны ожидает, что тендер на поставку новых бронемашин будет объявлен после формирования нового правительства (хотя выборы прошли 20-21 октября, Кабинет министров пока не сформирован – прим. ЦАМТО).

Министерство обороны планирует заключить с победителем тендера контракт стоимостью 50 млрд. крон (2,2 млрд. долл.) на поставку 210 бронемашин в шести версиях: боевой машины пехоты, машины управления, машины связи, инженерной машины, БРЭМ и санитарной машины.

Министерство рассчитывает выбрать победителя конкурса к середине 2018 года, а первые бронемашины получить в 2020 году. Средства на покупку уже ассигнованы.

Группа специалистов Министерства обороны и Сухопутных войск Чехии приступила к проведению обширных полевых испытаний пяти гусеничных боевых бронированных машин четырех производителей летом 2017 года. BAE Systems представила две версии ББМ CV-90: с обитаемой башней и дистанционно управляемым модулем вооружения (ДУМВ). Кроме того, испытания проходили бронемашина ASCOD (Austrian-Spanish Cooperation Development) компании General Dynamics European Land Systems (GDELS), ББМ "Пума" консорциума Projekt System and Management GmbH (PSM) и KF31 "Линкс" компании Rheinmetal.

По данным Jane's, МО Чехии отдает предпочтение машинам, уже принятым на вооружение ВС западных стран. Некоторая неопределенность сохраняется в отношении вооружения новой бронемашины. МО Чехии пока не определилось, будет ли ББМ оснащаться обитаемой башней или ДУМВ.

Выбранная бронемашина должна заменить все варианты производившихся в советский период БМП-1 и боевых машин пехоты BVP-2, являющейся версией БМП-2.

В соответствии с требованиями НАТО, чешское правительство постепенно увеличивает расходы на оборону, что позволит провести модернизацию парка вооружений советской эпохи за счет покупки современных западных платформ.
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Продукция
ASCOD SV
БМП-1
БМП-2
Компании
BAE Systems
General Dynamics
Проекты
2020-й год
CV-90
NATO

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