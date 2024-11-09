Путин в четверг проведет заключительное совещание с руководством Минобороны



Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг заключительное совещание с руководством Минобороны РФ по оборонно-промышленному комплексу и реализации госпрограммы вооружения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент проведет очередное совещание с руководством министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса. Это будет заключительное совещание. В ходе обсуждения вопросов, связанных с военно-техническим сотрудничеством, реализацией государственной программы вооружения, будут также подведены итоги вот этой десятой серии таких переговоров, которые, как вы знаете, дважды в год Путин проводит в Сочи", - сказал Песков.