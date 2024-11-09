На Украине офицера оштрафовали на $92,3 по делу о взрывах на военном складе под Винницей



Пожар в Винницкой области Украина, 27 сентября 2017 года.

Источник: Reuters Пожар в Винницкой области Украина, 27 сентября 2017 года.Источник: Reuters

Военнослужащий неподобающе исполнял свои служебные обязанности по осуществлению контроля за состоянием пропускного режима, сообщили в прокуратуре

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Калиновский районный суд Винницкой области оштрафовал на $92,3 начальника режимной службы Винницкого зонального отдела военной службы правопорядка за халатность, повлекшую пожар на складе боеприпасов возле поселка Калиновка. Об этом в среду сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

"10 ноября 2017 по результатам рассмотрения протокола об административном правонарушении Калиновским районным судом Винницкой области майор Б. привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 2465 гривен [$92,3] ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что прокуратурой в отношении военного был составлен протокол "за совершение административного правонарушения, предусмотренного части два статьи 172-15 (халатное отношение к военной службе) Кодекса об административных правонарушениях". "Установлено, что указанный старший офицер, будучи военным служебным лицом, в нарушение уставных требований, 26 сентября 2017 неподобающе исполнял свои служебные обязанности по осуществлению контроля за состоянием пропускного режима, соблюдению порядка допуска личного состава и техники на административно-хозяйственную и техническую территорию указанной воинской части, в результате чего работниками частного предприятия, в частности, осуществлено перемещение запрещенных легковоспламеняющихся веществ и пожароопасных предметов на техническую территорию указанной воинской части, где непосредственно хранились боеприпасы к танковым пушкам", - уточнили в прокуратуре.

26 сентября на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области произошел пожар, повлекший за собой серию мощных взрывов. От осколков снарядов пострадали две женщины, из опасной зоны были эвакуированы около 30 тыс. местных жителей. Взрывы боеприпасов прекратились только 3 октября. По данным Генштаба вооруженных сил Украины, на складах, где хранилось около 83 тыс. тонн боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", уничтожено до трети запасов. Предварительно ущерб от ЧП оценивается в $800 млн.