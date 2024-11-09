ВМС Аргентины заявили о "критической фазе" в поисках подлодки



Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Argentina Navy Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Argentina Navy

МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. ВМС Аргентины сообщили о наступлении критического момента в поисках подводной лодки "Сан-Хуан" из-за нехватки кислорода на борту.

"По-прежнему нет никаких следов субмарины", - сказал представитель военно-морского флота Энрике Бальби агентству Telam.

Несмотря на это, он призвал родственников подводников не терять надежды и сообщил, что проводится спасательно-поисковая операция огромного масштаба.

Подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября. Она следовала из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находились 44 члена экипажа, субмарина располагала запасом кислорода на шесть дней в автономном режиме.

В день исчезновения экипаж сообщал о возникшей аварии.

Несмотря на плохие погодные условия, ее поиск продолжается. В операции участвуют 13 морских и десять воздушных судов, ВМФ США направили в Аргентину автономные подводные аппараты.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.