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Атомный "Лидер" станет арктическим охотником

23.11.2017 Известия.ru 215 0
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Ледокола проекта 10150
Модель перспективного атомного ледокола проекта 10150 (шифр "Лидер").
Источник: sudostroenie.info

Новейшие ледоколы в угрожаемый период получат модульное вооружение

У уникального атомного ледокола проекта 10510 "Лидер" появилась новая задача. В случае необходимости он станет боевым кораблем. На него можно будет установить контейнеры с противолодочным, ракетным или артиллерийским вооружением. Благодаря этому атомоход сможет не только круглый год проводить суда по Севморпути из Юго-Восточной Азии в Европу, но и вести боевые действия в арктическом регионе. По мнению экспертов, главной задачей вооруженных ледоколов будет проводка и прикрытие конвоев.

Как рассказали "Известиям" в главкомате Военно-морского флота, атомоход "Лидер" создается как гражданское судно. Проект размещения на нем систем вооружения проходит стадию технической экспертизы и рассматривается как вспомогательный. Установка боевых модулей возможна только в особый период. На это время планируется, что судно может привлекаться для усиления корабельной группировки Северного флота — в зону ответственности последнего входит вся трасса Северного морского пути, а также арктическое побережье России. В кормовой части ледокола планируется размещать специальные контейнеры с противолодочным, ракетным, артиллерийским, а также радиотехническим или водолазным оборудованием.

В настоящее время "Лидер" существует в виде макета. ЦКБ "Айсберг" и ФГУП "Крыловский государственный научный центр" заняты техническим проектированием судна, оптимизацией внутренних помещений, а также мест размещения оборудования.

В корпусе будущего судна — впервые в истории — не будет одинаковых шпангоутов (так называются поперечные ребра конструкции, формирующие обводы корпуса). Это обеспечит ледоколу небывалую для его "одноклассников" проходимость во льдах. Благодаря новым техническим решениям "Лидер" сможет преодолевать арктический лед толщиной более 4 м, прокладывая судоходный канал шириной 50 м со скоростью до 10 узлов (около 19 км/ч). Обычные ледоколы серии ЛК-60 при той же толщине льда двигаются не быстрее двух узлов и способны проломить "колею" не шире 36 м.

Ранее в интервью "Известиям" главный конструктор ракеты Х-35 корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Николай Васильев рассказал, что в Военно-морском флоте принята новая концепция "открытой кормы". Согласно ей, создаются не узкоспециализированные для решения конкретных задач боевые единицы, а платформы. На них есть навигационное оборудование для выполнения задач судоходства. А в кормовой части — свободный отсек, где можно разместить несколько легкосъемных боевых модулей. При таком подходе можно создавать корабли-носители, не привязывая их к решению конкретной боевой задачи, и устанавливать боевой модуль в зависимости от обстановки.

Военно-морской эксперт Александр Мозговой рассказал "Известиям", что идея вооружения ледоколов не нова, но с появлением модульных технологий эта концепция выйдет на новый уровень.

— На всех советских атомных ледоколах была предусмотрена установка в угрожаемый период артиллерийского вооружения, — отметил специалист. — Развитие модульных технологий позволит расширить номенклатуру устанавливаемого вооружения. Наиболее востребованными окажутся модули, предназначенные для решения задач ПВО, однако их еще предстоит создать. У нас уже есть контейнерные "Калибр-К" с крылатыми ракетами, с которыми ледокол фактически превратится в ударный корабль.

Минобороны России уже заказало серию многофункциональных ледоколов проекта 21180 типа "Илья Муромец". До конца 2017 года головной корабль должен войти в состав Северного флота. Также будут строиться универсальные патрульные корабли ледового класса, объединяющие возможности буксира, патрульного корабля и ледокола. Первым из них станет проект 23550 "Иван Папанин".


Дмитрий Литовкин, Алексей Рамм, Евгений Дмитриев, Николай Сурков
22.11.2017
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Х-35
Компании
Айсберг ЦКБ
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
10510 Лидер
21180
23550
Арктика
СФ

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