Британия задумалась над сокращением закупок F-35



F-35B.

Источник: chinatopix.com F-35B.Источник: chinatopix.com

Замминистра обороны Великобритании Марк Поффли высказался в поддержку идеи о сокращении закупок американского многофункционального истребителя пятого поколения F-35B Lightning II. Причиной названы растущее давление на военный бюджет страны, передает Financial Times.

Такова реальность мира, в котором мы живем

— сказал генерал Поффли, выступая перед британскими парламентариями.

Пока Соединенное Королевство собирается приобрести 138 новейших самолетов. Однако недавно в минобороны страны заявили, что стоимость первой партии из 48 истребителей может возрасти с изначальных 9,1 млрд фунтов стерлингов до 13 млрд

Среди прочих причин называется ослабление британской валюты к доллару.

Кроме того, британские СМИ сообщали, что действительная цена на самые дорогие военные самолеты в истории намного выше заявленной из-за "скрытых издержек".

F-35 должны стать основной ударной силой новейших британских авианосцев, один из которых, "Королева Елизавета", планируется ввести в строй 7 декабря. передает "Взгляд"