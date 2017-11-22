Британия задумалась над сокращением закупок F-35
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F-35B.
Источник: chinatopix.com
Замминистра обороны Великобритании Марк Поффли высказался в поддержку идеи о сокращении закупок американского многофункционального истребителя пятого поколения F-35B Lightning II. Причиной названы растущее давление на военный бюджет страны, передает Financial Times.
— сказал генерал Поффли, выступая перед британскими парламентариями.
Пока Соединенное Королевство собирается приобрести 138 новейших самолетов. Однако недавно в минобороны страны заявили, что стоимость первой партии из 48 истребителей может возрасти с изначальных 9,1 млрд фунтов стерлингов до 13 млрд
Среди прочих причин называется ослабление британской валюты к доллару.
Кроме того, британские СМИ сообщали, что действительная цена на самые дорогие военные самолеты в истории намного выше заявленной из-за "скрытых издержек".
F-35 должны стать основной ударной силой новейших британских авианосцев, один из которых, "Королева Елизавета", планируется ввести в строй 7 декабря. передает "Взгляд"
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22.11.2017
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