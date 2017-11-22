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"Ратник" может пойти за рубеж - "Рособоронэкспорт"

23.11.2017 Интерфакс-АВН 238 0
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Военнослужащий в экипировке Ратник. Архивное фото
Военнослужащий в экипировке Ратник. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Париж. 22 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Зарубежные страны заинтересовались покупкой российской боевой экипировки "Ратник", сообщили в "Рособоронэкспорте".

"Боевая экипировка "Ратник" пользуется заслуженным вниманием как у традиционных заказчиков, так и у перспективных партнеров", - заявил "Интерфаксу-АВН" начальник департамента безопасности "Рособоронэкспорта" Валерий Варламов, возглавляющий делегацию компании на выставке "МИЛИПОЛ 2017" в Париже.

По его словам, "Ратник" подойдёт для военнослужащих армейских подразделений и спецназа с учетом их функциональных обязанностей и особенностей решения поставленных задач.

"Он обеспечивает защиту военнослужащих от поражения пулями стрелкового оружия, осколками снарядов, мин, осколочных гранат, холодным оружием, а также от механических повреждений в ходе ведения общевойскового боя, в том числе в особых условиях", - сказал В.Варламов

Ранее глава ЦНИИТОЧМАШ Дмитрий Семизоров заявлял, что экипировку может купить Египет. "Пока они выразили желание использовать экипировку в ходе совместных учений", - сказал глава предприятия.

Боевая экипировка второго поколения "Ратник" поставляется в России в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года. Она включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки.

Аб ле
22.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Египет
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
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