Торгово-промышленная палата РФ намерена привлечь малый бизнес к реализации гособоронзаказа



Государственный оборонный заказ. Государственный оборонный заказ.

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Торгово-промышленная палата (ТПП) будет проводить экспертную работу в интересах российского военного ведомства по части привлечения малого и среднего бизнеса к реализации государственного оборонного заказа, сообщил "Интерфаксу-АВН" в среду председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере экономики и недвижимости Александр Каньшин.

По его словам, ТПП "наметила конкретные меры по привлечению профессионального экспертного сообщества к проведению оценок перспектив и рисков в реализации проектов, связанных с участием отечественного малого и среднего бизнеса в выполнении гособоронзаказа и социальных программ Минобороны".

В Общественном совете при военном ведомстве, в свою очередь, сообщили агентству, что контакты между комитетом ТПП и Минобороны уже приобрели устойчивый характер.

А.Каньшин в этой связи подчеркнул, что "практика рабочих контактов на уровне заместителей министра обороны и начальников центральных органов военного управления, командующих войсками, военных округов флотами позволяет эффективно помогать органам военного управления и бизнесменам в организации взаимодействия при выполнении госзаданий".