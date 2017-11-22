Торгово-промышленная палата РФ намерена привлечь малый бизнес к реализации гособоронзаказа
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Государственный оборонный заказ.
Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Торгово-промышленная палата (ТПП) будет проводить экспертную работу в интересах российского военного ведомства по части привлечения малого и среднего бизнеса к реализации государственного оборонного заказа, сообщил "Интерфаксу-АВН" в среду председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере экономики и недвижимости Александр Каньшин.
По его словам, ТПП "наметила конкретные меры по привлечению профессионального экспертного сообщества к проведению оценок перспектив и рисков в реализации проектов, связанных с участием отечественного малого и среднего бизнеса в выполнении гособоронзаказа и социальных программ Минобороны".
В Общественном совете при военном ведомстве, в свою очередь, сообщили агентству, что контакты между комитетом ТПП и Минобороны уже приобрели устойчивый характер.
А.Каньшин в этой связи подчеркнул, что "практика рабочих контактов на уровне заместителей министра обороны и начальников центральных органов военного управления, командующих войсками, военных округов флотами позволяет эффективно помогать органам военного управления и бизнесменам в организации взаимодействия при выполнении госзаданий".
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22.11.2017
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