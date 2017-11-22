Верфь Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 26-й катер класса "Сентинел"
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Катер быстрого реагирования FRC (Fast Response Cutter). Источник: worldmaritimenews.com.
ЦАМТО, 22 ноября. Верфь Bollinger Shipyards объявила о состоявшейся в Ки-Уэсте (шт.Флорида) церемонии передачи Береговой охране США 26-го быстроходного патрульного катера FRC (Fast Response Cutter) класса "Сентинел" – "Джозеф Герчак" (Joseph Gerczak).
Как ожидается, WPC-1126 "Джозеф Герчак" официально войдет в состав Береговой охраны в Гонолулу (Гавайи) 9 марта 2018 года. Он станет вторым катером класса "Сентинел", размещенным на этой базе.
Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и постройку головного катера серии FRC был заключен с Bollinger Shipyards в сентябре 2008 года по результатам проведенного тендера. Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране дополнительных катеров, в случае реализации которых, общая стоимость проекта возрастала до 1,5 млрд. долл. Новые катера предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд".
Всего на текущий момент Береговая охрана разместила заказы на постройку 38 катеров. В случае реализации всех опционов, на вооружении будет состоять в общей сложности 58 катеров серии.
Первый катер, "Бернард С.Вебер", был передан Береговой охране США в феврале 2012 года. На текущий момент катера класса "Сентинел" размещаются в Майами (шт.Флорида), Кетчикане (шт.Аляска), Ки-Уэсте (шт.Флорида), Сан-Хуане (Пуэрто-Рико), Гонолулу (Гавайи), Паскагуле (шт.Миссисипи) и Кейп-Мей (шт.Нью-Джерси).
Класс "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Он представляет собой катер длиной 46,9 м и водоизмещением около 200 т.
Эти катера предназначены для противодействия незаконной миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов и водных путей сообщения.
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22.11.2017
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