Первая российская ЗРС С-400 поступит в Турцию в 2019 году



Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

Источник: © Виталий Невар/ТАСС Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что Россия передаст Турции первую зенитную ракетную систему С-400, приобретенную Анкарой, в 2019 году, сообщают в среду турецкие СМИ.

Министр отметил, что Турция пока намерена приобрести у России две ЗРС С-400.

В пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России ранее сообщили, что Россия осуществит поставки систем С-400 Турции в 2019-2020 годах.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о том, что подписал документы по сделке о покупке у России ЗРС С-400. 29 сентября помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что Турция внесла аванс в рамках контракта по С-400.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Система С-400 обеспечивает оборону российской авиабазы "Хмеймим" в Сирии. По данным издания Janes, Россия развернула в Сирии вторую систему С-400.

У России есть контракты на поставку систем С-400 в Китай и Саудовскую Аравию.