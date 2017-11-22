Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Первая российская ЗРС С-400 поступит в Турцию в 2019 году

23.11.2017 Интерфакс-АВН 105 0
0
Понравилась новость?
 0
Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".
Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что Россия передаст Турции первую зенитную ракетную систему С-400, приобретенную Анкарой, в 2019 году, сообщают в среду турецкие СМИ.

Министр отметил, что Турция пока намерена приобрести у России две ЗРС С-400.

В пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России ранее сообщили, что Россия осуществит поставки систем С-400 Турции в 2019-2020 годах.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о том, что подписал документы по сделке о покупке у России ЗРС С-400. 29 сентября помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что Турция внесла аванс в рамках контракта по С-400.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Система С-400 обеспечивает оборону российской авиабазы "Хмеймим" в Сирии. По данным издания Janes, Россия развернула в Сирии вторую систему С-400.

У России есть контракты на поставку систем С-400 в Китай и Саудовскую Аравию.
22.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
ФСВТС РФ
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
ГЗЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.11 06:56
  • 1
Юрий Трутнев: создание ядерного оружия — это особое творчество
  • 23.11 06:50
  • 3
ОПК должен быть готов быстро увеличить объем продукции, заявил Путин
  • 23.11 06:46
  • 1
Определен технический облик и характеристики новой ракеты-носителя "Союз-5"
  • 23.11 06:27
  • 4
Крылья для чайника
  • 23.11 06:23
  • 1
Ученые ФГУП «ЦАГИ» стали лауреатами конкурса разработок в интересах освоения Арктики и континентального шельфа
  • 23.11 06:14
  • 6
СМИ: Модернизированный Ту-160 станет совершенным оружием
  • 23.11 05:10
  • 3
Китай начал строительство новейшей аэродинамической трубы
  • 23.11 03:44
  • 25
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 23.11 02:05
  • 1
Эксперт оценил шансы найти пропавшую аргентинскую подлодку с живым экипажем
  • 23.11 01:53
  • 1
Источник рассказал о выполнении контракта на поставку армии "Искандеров-М"
  • 23.11 01:44
  • 1
Эксперт прокомментировал ситуацию с повышением уровня рутения-106 в России
  • 23.11 01:39
  • 1
Ростех поставит композитные агрегаты для МС-21
  • 23.11 00:48
  • 16
Асимметричный "Сармат"
  • 22.11 23:23
  • 3
Бондарев: ВС РФ имеют гиперзвуковые ракеты "Циркон" и ракеты донного базирования "Скиф"
  • 22.11 23:12
  • 940
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы