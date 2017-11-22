ФСВТС сожалеет о приостановке военно-технического сотрудничества с Францией
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Флаги России и Франции.
ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Россия сожалеет о приостановке военно-технического сотрудничества с Францией, но остается открытой к диалогу, заявил в среду РИА Новости замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.
Он возглавляет российскую делегацию на открывшейся накануне в Париже оружейной выставке "Милипол-2017".
"Ранее мы активно сотрудничали в военно-технической сфере (с Францией - ред.). К сожалению, после 2014 года в силу имеющихся политических причин двустороннее взаимодействие в этой области приостановилось. Но мы заинтересованы объединить наши усилия в рамках противодействия международному терроризму. Эта проблема актуальна для всего мира. Хочу добавить, мы открыты к диалогу с французской стороной, тем более, что Россия и Франция имеют длительный опыт плодотворного сотрудничества в военно-технической сфере", - сказал Пунчук.
При этом он подчеркнул, что Россия и Франция обладают развитыми оборонно-промышленными комплексами.
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22.11.2017
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