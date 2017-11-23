Ученые ФГУП «ЦАГИ» стали лауреатами конкурса разработок в интересах освоения Арктики и континентального шельфа



Модель легкого транспортного самолета с шасси на воздушной подушке.

Источник: tsagi.ru Модель легкого транспортного самолета с шасси на воздушной подушке.Источник: tsagi.ru

Этой осенью ученые ФГУП «ЦАГИ» (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») стали лауреатами третьей премии Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа. Высокой оценки жюри был удостоен проект «Разработка шасси на воздушной подушке для самолетов с обеспечением их взлета и посадки на элементарно подготовленные взлетно-посадочные полосы и для транспортных средств с увеличением их проходимости в условиях Арктической зоны».

Достижение таких результатов стало возможным благодаря исследованиям, проводившимся коллективом отделения гидродинамики и промышленной аэродинамики ФГУП «ЦАГИ» на протяжении последних шести лет. Специалисты института создали принципиально новую конструкцию шасси на воздушной подушке (ШВП), которая позволит круглогодично и безопасно осуществлять взлет и посадку самолетов. При этом обеспечиваются высокие эксплуатационные характеристики транспорта на водных и неподготовленных грунтовых поверхностях равнинной местности, обладающей даже значительными неровностями.

«В условиях Арктики, тундры, тайги вопросы безаэродромного базирования являются чрезвычайно острыми. Применение шасси на воздушной подушке позволит принципиально расширить эксплуатационные свойства самолетов, экранопланов и транспортных средств специального назначения по проходимости, устойчивости и амфибийности. Преимуществом шасси на воздушной подушке, интегрированного с планером, в сравнении с колесным шасси высокой проходимости, является меньший вес конструкции, а также пониженные нагрузки при движении (благодаря распределенному характеру ее нагружения). Это может улучшить топливную эффективность на 2–3%. Кроме того, возможно применение шасси на воздушной подушке для катеров и транспортных средств на базе тягачей для перевозки грузов или прокладки газопровода в труднодоступной местности. В этом и состоит уникальность нашей разработки», — отметил один из авторов проекта, главный инженер отделения гидродинамики и промышленной аэродинамики ФГУП «ЦАГИ» Юрий Мерзликин.

Модель легкого транспортного самолета с шасси на воздушной подушке. Источник: tsagi.ru

В процессе разработки ученые института создали математическую модель шасси и радиоуправляемую модель легкого транспортного самолета с ШВП, испытания которой проводились в гидроканале и дозвуковой аэродинамической трубе института. Также авторы проекта изготовили подвижный стенд с комбинированным ШВП и провели эксперименты в натурных условиях по водной, грунтовой и заснеженной поверхностям. Отдельной задачей стало исследование в аэродинамической трубе ЦАГИ элементов гибких ограждений шасси. Для ее решения был создан стенд «плоский отсек», позволивший отработать систему уборки-выпуска шасси.

Основные цели конкурса — способствовать созданию устойчивого социально-экономического развития и освоения Арктики и континентального шельфа, стимулировать научную, научно-техническую и инновационную деятельность, оказывать поддержку талантливой молодежи, внедрять в производство разработки молодых ученых, изобретателей, рационализаторов организаций и учащихся образовательных учреждений и т.д. Организатором является ООО «ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ». Конкурсу оказывают поддержку Правительство Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти и региональные органы государственной власти Российской Федерации, Российская академия наук. Координацию работы федеральных органов исполнительной власти по подготовке конкурса осуществляет Министерство энергетики Российской Федерации.