Программа развития санитарной авиации предусматривает создание до конца будущего года 60 медицинских вертолетов



Переданный ЗАО "Русские Вертолетные Системы" (РВС) второй вертолет «Ансат» с медицинским модулем (регистрационный номер RA-20009, предположительный серийный номер 33077), построенный по контракту 2016 года АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) с АО "Вертолеты России". Хелипарк Подушкино (Московская область), 02.09.2017 .

Источник: Ассоциация вертолетной индустрии Переданный ЗАО "Русские Вертолетные Системы" (РВС) второй вертолет «Ансат» с медицинским модулем (регистрационный номер RA-20009, предположительный серийный номер 33077), построенный по контракту 2016 года АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) с АО "Вертолеты России". Хелипарк Подушкино (Московская область), 02.09.2017 .Источник: Ассоциация вертолетной индустрии

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Для развития программы санитарной авиации в регионах РФ до 2019 года произведут 60 медицинских вертолетов, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

"Программа санитарной авиации была запущена в 2017 году, и на сегодняшний день произведено уже 29 вертолетов. На следующий год запланирован выпуск 31 машины", - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба холдинга.

Гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский подчеркнул, что работа по оснащению российских регионов современными медицинскими вертолетами будет продолжена.

"Необходимость наличия техники, способной не только оперативно доставить пациента до современного медицинского центра, но и поддержать его жизнь в пути - гораздо масштабнее, чем предполагалось. Холдинг продолжит оснащение российских регионов современными медицинскими вертолетами, главная задача которых - спасать человеческие жизни", - сказал А.Богинский.

По его словам, наглядным примером потребности регионов в санитарной авиации является Кировская область, где для эвакуации пациентов используется "Ансат" с медицинским модулем и вертолет Ми-2.

"Медицинские вертолеты разработки и производства предприятий холдинга "Вертолеты России" за 4 месяца эвакуировали свыше 400 пациентов в больницы Кирова. Кроме того, "Ансат", поставленный в рамках федеральной программы развития санитарной авиации, уже налетал более 300 часов - больше, чем было запланировано", - отметили в пресс-службе.

В холдинге уточнили, что эти винтокрылые машины используются для оперативной доставки больных из отдаленных районов Кировской области в медицинские центры с современным высокотехнологичным оборудованием, а также для эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях и ДТП.

"Кроме того, в рамках программы развития санитарной авиации в Кировской области идет реконструкция и строительство вертолетных площадок для приема медицинской техники", - подчеркнули в пресс-службе холдинга.