Авиазавод "Прогресс" до 2021г будет обеспечивать сервис своих вертолетов для МО РФ за 920 млн руб



ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина.

Источник: Военное обозрение ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина.Источник: Военное обозрение

Владивосток. 22 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Сазыкина" (ААК "Прогресс", Приморский край) обеспечит сервисное обслуживание и ремонт вертолетов собственного производства для нужд министерства обороны РФ до конца 2020 года.

В сообщении авиазавода говорится, что соответствующую сделку стоимостью 919,691 млн рублей (с НДС) совет директоров предприятия одобрил 9 ноября.

Работы будут проводиться в рамках контракта от 6 марта 2017 года, заключенного между АО "Вертолеты России" и ПАО "ААК "Прогресс".

Основным видом деятельности авиазавода "Прогресс" является производство вертолетов. В настоящее время предприятие выпускает боевой ударный вертолет Ка-52, готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62.

Согласно списку аффилированных лиц на 30 сентября 2017 года, АО "Вертолеты России" (специализированная управляющая компания в структуре корпорации "Оборонпром") принадлежат 97,74% (93,64% обыкновенных) акций "Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Сазыкина".