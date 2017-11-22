Путин по итогам учений "Запад-2017" призвал повысить мобилизационную готовность



Совместные стратегические учения Запад-2017 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии.

Источник: © РИА Новости / Михаил Метцель/POOL Совместные стратегические учения Запад-2017 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии.Источник: © РИА Новости / Михаил Метцель/POOL

Президент также поручил изучить выявленные в ходе маневров недостатки

СОЧИ, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал изучить недостатки, выявленные в ходе учений "Запад-2017", и выработать дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности. Такую задачу он поставил, открывая очередное совещание с руководством Минобороны РФ, предприятий ОПК и ряда регионов страны.

"По итогам учений ["Запад-2017"] были выявлены определенные недостатки, нужно внимательно их изучить, выработать дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности", - сказал Путин.

Президент заметил, что в ходе встречи планируется затронуть, прежде всего гражданские аспекты прошедших учений, так как было задействовано множество гражданских ведомств и регионов. Глава государства выразил пожелание услышать выводы и предложения глав регионов и ряда министерств, задействованных в проведении учений, а также их мнение о выявленных проблемах и позициях, требующих доработки.

"Отмечу, что в ходе учений был решен ряд важных задач, в первую очередь, проверена мобилизационная готовность и возможности обеспечения потребности войск на местах, обеспечение их из местных ресурсов", - уточнил Путин. По словам главы государства, граждане были привлечены на военные сборы, кроме того были отработаны вопросы передачи в состав Вооруженных сил автотранспорта и техники гражданских предприятий, а также организации их технического прикрытия. Он также упомянул проведение комплексной оценки обеспечения войск транспортно-логистическими услугами, продовольствием и медикаментами.

Подводя итоги учений, Путин призвал также проанализировать возможности оборонных предприятий по оперативному наращиванию объемов производства. "Отмечу, что способность экономики быстро увеличивать объем оборонной продукции и услуг в военное время - одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства, к этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности", - подчеркнул Путин, напомнив, что ранее в 2015-2016 годах эта тема уже обсуждалась и были даны соответствующие поручения по модернизации производственных мощностей, формированию резерва материально-технических ресурсов. Эта работа проводится под эгидой коллегии Военно-промышленной комиссии вместе с Министерством обороны. Президент обратился с просьбой кратно подвести ее итоги и доложить об устранении недоработок прошлых лет.