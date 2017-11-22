Бесшумные беспилотники "Калашникова" переданы первым заказчикам
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Беспилотник ZALA 421-16Е2.
Источник: Пресс-служба АО Концерн "Калашников"
Отмечается, что среди желающих приобрести новую разработку концерна есть как государственные органы и предприятия, так и различные коммерческие структуры
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Первые образцы бесшумных разведывательных беспилотников ZALA 421-16Е2, производимых концерном "Калашников" (входит в Ростех), переданы заказчикам, сообщил в среду ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов.
Новейший комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA 421-16Е2 был запущен в серийное производство в 2017 году. "Первые аппараты уже переданы заказчикам, среди них есть как государственные органы и предприятия, так и различные коммерческие структуры", - сказал он.
Масса нового беспилотника ZALA 421-16Е2 - 7,5 кг, что является его отличительной особенностью. На нем может быть установлена дневная камера с 60-тикратным оптическим увеличением и тепловизионный модуль с 10-тикратной оптикой. Аппарат может передавать видеоинформацию в сложных погодных условиях на расстояние не менее 30 км. Управляемый полет может осуществляться на расстоянии 50 км от оператора
Новый беспилотник может летать четыре часа без перерыва, а его взлет осуществляется с руки. ZALA 421-16Е2 будет впервые публично демонстрироваться на очередном Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в июле и на форуме "Армия-2017" в августе.
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22.11.2017
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