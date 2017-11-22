Частный "Калашников"



Презентация новых разработок концерна Калашников в рамках международного военно-технического форума Армия-2017. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Презентация новых разработок концерна Калашников в рамках международного военно-технического форума Армия-2017. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Возможная приватизация концерна "Калашников" обсуждается не первый год, а 49% акций компании уже сейчас принадлежат частным инвесторам. Весной 2017 года госкорпорация "Ростех", контролирующая 51% акций концерна, приняла решение об увеличении доли частных инвесторов до 75% минус одна акция, а в ноябре "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил о намерении двух из трех частных инвесторов выйти из концерна, продав свои доли. Портал iz.ru разбирался в возможных последствиях.

Приватизационные перспективы

О новой волне приватизации "оборонки" говорят давно, в качестве потенциальных кандидатов на продажу называют в том числе флагманов отрасли, входящих в состав ГК "Ростех": "Уралвагонзавод", "Высокоточные комплексы", "Вертолеты России", собственно "Калашников" и ряд других предприятий, при этом в ряде случаев частные инвесторы уже владеют той или иной долей в соответствующих компаниях. Все названные компании являются производителями техники, составляющей основу боевой мощи Вооруженных сил — танки Т-72 и Т-90, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", средства ПВО, боевые вертолеты, стрелковое оружие и управляемые боеприпасы разных типов, а также разрабатывают перспективные системы вооружения.

Последствия возможных продаж оцениваются двояко: с одной стороны, передача в частные руки пакетов акций успешно работающих предприятий способна принести немалый доход, а в ряде случаев и повысить качество управления компаниями, с другой — негативный опыт приватизации 1990–2000-х годов, для ряда предприятий окончившийся катастрофой, должен предостерегать от поспешных решений в этой сфере.

Танк Т-90 во время демонстрационного показа современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" на полигоне "Алабино" Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Ключевым инструментом регулирования данной проблемы в настоящее время является Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Этот закон, принятый во время активного формирования холдингов, сегодня составляющих основу структуры оборонной промышленности, должен был исключить повторение печальных инцидентов предыдущего периода. Суть закона заключается в установлении ограничений на участие иностранных инвесторов в капитале стратегических предприятий и исключении контроля над такими предприятиями из-за рубежа. В соответствии с положениями закона сделки, которые могут привести к сосредоточению в руках иностранных инвесторов крупных пакетов акций стратегических предприятий, требуют одобрения государства.

Этот механизм позволяет государству (в первую очередь в лице ФАС) контролировать и при необходимости пресекать прямые продажи акций стратегических предприятий зарубежным инвесторам. Вместе с тем российские реалии, где владение акциями предприятий часто осуществляется через цепочку промежуточных организаций, ставят эффективность этого регулирования под сомнение: сделки с акциями (долями в капитале) материнских компаний уже не подпадают под действие закона.

На текущий момент 57-ФЗ позволяет контролировать участие иностранных частных инвесторов на первом уровне владения.

Но начиная со второго уровня владения частный инвестор, контролирующий материнское предприятие, вправе передавать свои акции (доли) куда угодно. Более того для инвестора потенциально очевидно желание обезопасить себя лично от возможных санкций, что является очевидной причиной ухода в офшорные зоны.

Кроме того, начиная со второго уровня владения, существует вообще не регулируемый законодательно риск залога пакетов акций (долей в капитале) под долговые обязательства, в том числе и третьим лицам, неконтролируемого дробления и перепродажи пакетов и долей, физического вывода активов, включая продажу производственных мощностей, передачу в аренду производственных площадей и тому подобных действий.

В случае с "Калашниковым" речь идет о двух юридических лицах: ООО "ТКХ-Инвест" и контролируемом им ООО "Транскомплектхолдинг", которое, в свою очередь, владеет 49% акций "Калашникова".

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Объявившие недавно о своем выходе из этого бизнеса Андрей Бокарев и Искандер Махмудов, каждый из которых располагает 25-процентной долей в капитале "ТКХ-Инвест", таким образом, могут распоряжаться своими пакетами не попадая под действие № 57-ФЗ, то же самое относится и к владельцу 50-процентной доли "ТКХ-Инвест", гендиректору "Калашникова" Алексею Криворучко, который, впрочем, пока не проявлял желания расстаться с этим активом.

Тем не менее ситуация складывается следующим образом: потенциальный инвестор может приобрести долю в капитале "ТКХ-Инвест", получив таким образом возможность распоряжения контрольным пакетом акций "Калашникова".

При этом сделка попадет под действие № 57-ФЗ в том случае, если он сам уведомит ФАС России о намерении совершить подобную сделку, а в случае недобросовестных российских инвесторов не спасет и это.

Проблемы и последствия

Подозревать любого потенциального инвестора в недобросовестности вряд ли продуктивно, однако в текущей ситуации возникает ряд потенциальных уязвимостей, а также риск возможных бизнес-решений, расходящихся с интересами выполнения гособоронзаказа и подрывающих конкурентоспособность активов на зарубежных рынках, плюс ко всему риск социальных последствий в населенных пунктах, где предприятия концерна являются градообразующими.

Реальным механизмом восстановления интересов государства в данном случае предполагается судебный спор, однако к моменту выноса судебного решения ситуация уже может быть необратимой.

Следует учитывать, что сказанное может касаться не только "Калашникова", но и всех стратегических холдингов, пакеты акций которых могут быть переданы в частные руки с последующим переходом к иным владельцам.

Танки Т-14 "Армата" механизированной колонны войск Московского гарнизона Центрального военного округа во время тренировки к военному параду, посвященному 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Решение проблемы возможно двумя путями. Наиболее простой ведомственный путь — включение контролирующих юрлиц (в случае с "Калашниковым" — "ТКХ-Инвест" и ООО "Транскомплектхолдинг") в список стратегических, что автоматически распространит на них действие № 57-ФЗ, однако в этом случае придется принимать подобные решения при каждой новой продаже акций других концернов, что вряд ли можно назвать эффективным решением.

Более долгий, но и более надежный путь заключается в принятии поправок к № 57-ФЗ, которые распространили бы действие его норм не только на сами стратегические предприятия, но и на контролирующие компании, а также изменили бы действующий порядок согласования с госорганами сделок с таким имуществом.

Учитывая, что приватизация в ближайшие годы может коснуться ряда ключевых предприятий в различных отраслях, — как уже сказано, планы приватизации касаются не только "Калашникова" — подобный механизм мог бы обеспечить достаточно надежную защиту интересов российской промышленности в целом. Возможные последствия небрежности хорошо известны — в особо запущенных случаях деятельность предприятия может быть парализована на очень длительные сроки, при этом в наличии за рубежом государственных и бизнес-структур с соответствующими интересами сомневаться не приходится.

Илья Крамник