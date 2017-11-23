Украина может лишиться помощи от Евросоюза и просит ещё у МВФ

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Помощь Евросоюза

Украина рискует потерять третий транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере €600 млн, если в ближайшее время не выполнит четыре оставшихся требования. Об этом в среду заявил посол ЕС в стране Юг Мингарелли в интервью "Европейской правде", сообщает ТАСС.

"Осталось еще четыре требования, которые Украина не выполнила. Во-первых, до сих пор не снят запрет на экспорт леса-кругляка. Второе - запуск автоматической проверки е-деклараций, третье - закон о кредитном реестре НБУ и четвертое - проверка информации о бенефициарных владельцах компаний", - сказал Мингарелли.

При этом посол отметил, что крайний срок выполнения этих требований "истекает в ближайшее время, и этот срок не может быть продлен".

"Если за несколько дней Европейская комиссия констатирует, что эти требования не выполнены - деньги будут потеряны для Украины", - добавил Мингарелли.

Евросоюз оказывает Украине макрофинансовую помощь с 2014 года, а получить моментальный кредит онлайн на банковскую карту в Украине можно на moneyveo.ua. В рамках первой программы ЕС перечислил Украине €610 млн. Вторая программа общим объемом €1 млрд также была реализована в 2014 году. Третья программа оценивается в €1,8 млрд. Кредиты начали выделяться в 2015 году и рассчитаны на 2,5 года в виде трех траншей при условии реализация согласованной с ЕС программы реформ на Украине. Все три программы направлены на поддержку экономической стабилизации страны. Срок погашения кредитов - 15 лет.

Помощь МВФ

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле.

Украина рассчитывает получить пятый транш от МВФ в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока не известны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы реформ, сообщает Прайм.

Проект государственного бюджета Украины на 2018 год, который был принят Верховной радой в первом чтении, соответствуют требованиям главного кредитора страны Международного валютного фонда, заявил во вторник заместитель директора департамента Минфина Украины Михаил Босак.

Ранее постпред МВФ на Украине Йост Люнгман заявил, что миссия фонда завершила работу в Киеве, однако эксперты продолжат обсуждение с властями Украины госбюджета на 2018 год, чтобы обеспечить его дефицит в 2,5% ВВП.

"Мы с ними (представителями МВФ - ред.) встречались, показатели проговаривали. Нормы все, которые были прописаны в меморандуме, технические, мы выдержали", - приводит слова Босака украинское информагентство УНИАН.

По словам представителя Минфина, у фонда были вопросы к проекту, хотя заложенный в бюджете макропрогноз правительства согласовывается с прогнозом Нацбанка, а также прогнозами самого МВФ и Всемирного банка.

Рада 14 ноября приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и инфляцией на уровне в 7%.

После получения всей суммы кредита от Международного валютного фонда Украина намерена начать с организацией еще одну программу финансирования. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, пишет Деньги.ua.

Украине необходимо будет подписать новую программу с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил замглавы НБУ Олег Чурий, сообщает пресс-служба регулятора.

Чурий отметил, что после завершения текущей программы сотрудничества с МВФ Украине необходимо будет провести еще одну программу. “В ближайшее время нас ожидает очень плотный график погашений внешнеэкономической задолженности, а новая программа сотрудничества будет залогом макрофинансовой стабильности и позволит проводить необходимые реформы при поддержке МВФ“, - подчеркнул Чурий.

Он напомнил, что НБУ прогнозирует получение $3,5 млрд в 2018 году, в том числе поступления следующего транша уже в первом квартале 2018 года.