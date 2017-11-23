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ОПК должен быть готов быстро увеличить объем продукции, заявил Путин

23.11.2017 РИА Новости 374 3
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Владимир Путин проводит совещание с руководством Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, главами министерств и регионов. 22 ноября 2017
Владимир Путин проводит совещание с руководством Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, главами министерств и регионов. 22 ноября 2017.
Источник: © РИА Новости

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 ноя - РИА Новости. Крупные и стратегические предприятия ОПК должны быть готовы при необходимости быстро увеличить объем выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время - одно из важнейших условий обеспечения безопасности государства. К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности", - сказал Путин на совещании по военным вопросам.

Он отметил, что в 2015-2016 годах эта тема подробно обсуждалась, и были даны соответствующие поручения по модернизации производственных мощностей, формированию резерва материальных и технических ресурсов, обеспечению перевозок войск. "Эта работа проводится министерствами и ведомствами под руководством Коллегии военно-промышленной комиссии и в тесном взаимодействии министерства обороны", - сказал Путин.

Российский лидер попросил в ходе встречи кратко подвести итоги этой работы и доложить о том, какие недоработки прошлых лет устранены, а какие проблемы не удалось устранить.
22.11.2017
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Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Персоны
Путин Владимир

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Восход
13334
№1
23.11.2017 02:57
Быстро они смогут увеличить только в том случае, если будут полностью загружены в мирное время. И то по большей части из-за отказа от экспортных контрактов (перераспределения производственных ресурсов).

А так чтобы завод ничего или почти ничего не выпускал, а потом его раз и на военные рельсы, чтобы он начал производить сотнями-тысячами единиц ВВТ, такое только в сказке. Ну или такая техника будет ломаться ещё до прибытия в зону ведения боевых действий (по причине неквалифицированной сборки).

Поэтому резервы необходимо формировать в мирное время, в угрожаемый период максимум успеют расконсервировать то, что было припасено.
0
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BY
siamsky
908
№2
23.11.2017 04:53
Сказочный долбо.. президент :)
По щучьему веленью, по моему хотенью...
Для того, чтобы использовать производственные резервы, их нужно сначала создать, уже созданные модернизировать, но главное - любой завод это прежде всего слаженный коллектив, который не нужно собирать по гаражам "теневого сектора"...

Предводитель либерастов, не осиливший ничего кроме The economics (хотя похоже, он даже этого не осилил), всерьёз думает, что для управления экономикой достаточно поиграть со ставкой рефинансирования и всё само по себе вырастет...
-2
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RU
Байкал57
478
№3
23.11.2017 06:50
Вы это про Луку, согласен. Нашего не трогайте- одним авиаполком смог замочить ИГИЛ, в отличии от Вашего хитрого торгашика санкционными помидорами Турции и яблоками Польши.
Думайте, как воевать будете с Польшей за Западную Белоруссию, а похоже Вы с Западной.
-1
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