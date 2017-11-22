Андрей Коростиенко назначен и. о. главы администрации наукограда Циолковский
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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Коростиенко ранее являлся замглавы руководителя аппарата администрации Циолковского
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 ноября. /Корр. ТАСС Екатерина Киселева/. Андрей Коростиенко стал и. о. главы администрации наукограда Циолковский, расположенного неподалеку от космодрома Восточный. Об этом в среду ТАСС сообщила глава закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Циолковский Марина Зенина.
"Исполняющим обязанности главы администрации ЗАТО Циолковский назначен Коростиенко Андрей Владимирович. Ему 45 лет, ранее он занимал должность заместителя главы", - сказала Зенина.
Андрей Коростиенко родился в 1972 году в селе Амурское Белогорского района Амурской области. Имеет высшее юридическое образование. С 2015 руководил МКУ "Служба обеспечения" ЗАТО Углегорск (Циолковский). В июле 2017 года назначен на должность заместителя главы администрации по общим вопросам - руководителя аппарата администрации ЗАТО Циолковский.
Ранее ТАСС сообщал, что глава администрации наукограда Циолковский Николай Кохно 16 ноября задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере. 18 ноября по решению суда он заключен под стражу на два месяца.
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22.11.2017
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