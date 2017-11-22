Путин обсудит итоги учений "Запад-2017" с руководством Минобороны
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Владимир Путин во время инспекции учений Запад-2017. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит в среду с руководством Минобороны РФ итоги учений "Запад-2017" и встретится с главами ряда регионов в Сочи, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент продолжает работать в Сочи. Начнет он рабочий день с совещания с руководящим составом Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, а также руководителям ряда регионов. Потому что сегодня совещание будет посвящено подведению итогов учений "Запад-2017", - сказал Песков.
Он напомнил, что учения прошли в сентябре. "Там будет прорабатываться гражданская составляющая, а именно взаимодействие по линии регионов в ходе таких учений", - добавил он.
В середине сентября прошли совместные стратегические учения "Запад-2017" под руководством начальников Генеральных штабов России и Белоруссии. Около 12,7 тысячи военнослужащих отрабатывали задачи на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях России.
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22.11.2017
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