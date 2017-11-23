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Источник рассказал о выполнении контракта на поставку армии "Искандеров-М"

23.11.2017 РИА Новости 172 1
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Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М. Архивное фото
Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Орлов

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российская армия приняла на вооружение последний, десятый бригадный комплект оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" в рамках серийного контракта от 2011 года, сообщил РИА Новости в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Церемония передачи последнего бригадного комплекта "Искандеров" в рамках серийного контракта, подписанного в 2011 году, сейчас проходит на полигоне Капустин Яр (Астраханская область)", - сказал он.

ОТРК "Искандер" предназначен для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по различным целям в оперативно-тактической глубине с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 километров, на различных театрах военных действий, в любых условиях, в том числе при активном противодействии противником средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.
22.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
13334
№1
23.11.2017 01:53
Так собирались же иметь 20 ракетных бригад? Урезали осетра? На Сахалине бы бригаду иметь, чтобы держать на прицеле Хабаровский край. Китай если двинет, то за сутки возьмёт Хабаровск вместе со всем штабом ВВО. Там кроме передислоцированной 14-й бригады СПН особенно противопоставить нечего.
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