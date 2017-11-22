МТБЮ вынесет приговор Ратко Младичу
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Ратко Младич.
Источник: © ICTY Video via AP
Брюссель. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в среду вынесет приговор бывшему командующему армии боснийских сербов Ратко Младичу, обвиняемому в геноциде и преступлениях против человечности во время боснийской войны.
Ранее на этой неделе сообщалось, что 75-летний Р.Младич может не явиться на вынесение приговора из-за состояния здоровья. По словам его адвоката Драгана Иветича, врач Р.Младича считает, что любой стресс, в том числе и заседание по его делу, может увеличить шанс инсульта, сердечного приступа и летального исхода.
Ранее судьи отказали в посещении врачами Р.Младича, который перенес два инсульта и инфаркт до ареста в 2011 году.
Р.Младич был задержан 26 мая 2011 года в селе Лазарево близ города Зренянина в Сербии после многолетних поисков. Спустя несколько дней Белград выдал его МТБЮ. Судебный процесс в отношении Р.Младича начался в мае 2012 года. Слушания завершились 15 декабря 2016 года.
Р.Младич в период конфликта был командующим армии боснийских сербов. МТБЮ выдвигает против генерала обвинения в преступлениях против человечности, в геноциде, преследовании, истреблении, убийствах, депортациях, насильственном перемещении гражданских лиц нарушении законов и правил ведения войны - в проведении этнических чисток и актах терроризма в отношении мирного населения в Боснии и Герцеговине.
В частности, ему вменяется в вину проведение операции в боснийском городе Сребренице, где, согласно официальной версии, за несколько июльских дней 1995 года были уничтожены несколько тысяч мусульманских мужчин и юношей.
Р. Младичу может грозить пожизненное заключение.
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22.11.2017
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