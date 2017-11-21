Парламент Румынии одобрил закупку ЗРК Patriot в США на $4,62 млрд



Батарея американских ракет ПВО Пэтриот. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо Батарея американских ракет ПВО Пэтриот. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Система будет поставлена на боевое дежурство в 20202 году

БУХАРЕСТ, 21 ноября. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата румынского парламента) большинством голосов одобрила во вторник правительственный законопроект о закупке в США семи ЗРК Patriot на $4,62 млрд. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Ранее законопроект большинством голосов был одобрен Сенатом. "Завершена законодательная часть проекта Patriot с тем, чтобы затем подписать контракт с правительством США и произвести оплату", - подчеркнул министр национальной обороны Михай Фифор.

"Для румынской армии это является лишь первым шагом, так как в этом году мы закупаем первую систему из семи, - отметил глава военного ведомства. - Она будет поставлена на боевое дежурство в 2020 году".