Парламент Румынии одобрил закупку ЗРК Patriot в США на $4,62 млрд
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Батарея американских ракет ПВО Пэтриот. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Система будет поставлена на боевое дежурство в 20202 году
БУХАРЕСТ, 21 ноября. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата румынского парламента) большинством голосов одобрила во вторник правительственный законопроект о закупке в США семи ЗРК Patriot на $4,62 млрд. Об этом сообщило агентство Agerpres.
Ранее законопроект большинством голосов был одобрен Сенатом. "Завершена законодательная часть проекта Patriot с тем, чтобы затем подписать контракт с правительством США и произвести оплату", - подчеркнул министр национальной обороны Михай Фифор.
"Для румынской армии это является лишь первым шагом, так как в этом году мы закупаем первую систему из семи, - отметил глава военного ведомства. - Она будет поставлена на боевое дежурство в 2020 году".
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21.11.2017
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