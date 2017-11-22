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В Австралии сотрудники комплекса дальней космической связи намерены провести забастовку

23.11.2017 ТАСС 117 0
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Космодром Вумер
Австралийский испытательный полигон и космодром Вумера. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Peter Mathew

Свыше 70 ученых, инженеров и работников административных подразделений недовольны новым трудовым соглашением, которое собирается заключить с ними правительство

СИДНЕЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники комплекса дальней космической связи в Канберре объявили о проведении в среду предупредительной забастовки в знак протеста против планов работодателя, которым является федеральное правительство, заключить новое, несправедливое, по их мнению, трудовое соглашение. Как сообщил представитель коллектива комплекса, свыше 70 ученых, инженеров и работников административных подразделений "прекратят работу в 14:20 по местному времени (06:20 мск - прим. ТАСС) и вернутся к исполнению своих профессиональных обязанностей через час".

Комплекс дальней космической связи в Канберре является одним из трех научных центров, используемых американским Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) для поддержания круглосуточной радиосвязи с космическими аппаратами, изучающими планеты Солнечной системы (два других находятся в Калифорнии и под Мадридом). Как передают местные СМИ, представитель NASA сообщил, что в связи с предстоящей забастовкой ежедневная передача из Калифорнии в Австралию функций контроля и наблюдения за космическими аппаратами будет задержана на шесть часов.

Финансирование работы комплекса в Канберре полностью осуществляет NASA, но административно он входит в состав австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO). Руководство CSIRO объявило о планах заключить со своими сотрудниками новое, типовое для госслужащих трудовое соглашение, которое, в частности, предусматривает возможность ежегодного увеличения зарплаты на 2%. До сих пор деятельность работников комплекса регламентировалась соглашением, допускающим ежегодное увеличение их жалованья на 2,8%, и они настаивают на том, чтобы этот документ оставался в силе.

"Мы столкнулись с удивительной ситуацией, когда федеральное правительство, ведущее идеологическую войну с трудящимися, решило пойти в атаку на сотрудников объекта, полностью финансируемого NASA, - рассказал представитель профсоюза работников электропромышленности Мик Коппи. - Несмотря на то, что правительство не тратит на этот объект ни цента, оно считает себя вправе навязывать его сотрудникам несправедливое соглашение".

Официальный представитель CSIRO отказался комментировать предстоящую забастовку, но подчеркнул намерение администрации добиваться на переговорах заключения такого трудового соглашения, которое устраивало бы все стороны.
22.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Австpалия
США
Компании
NASA

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