В Госдуме считают, что РФ стоит отказаться от участия в авиасалоне "Фарнборо" в 2018 году



Владимир Гутенев.

Источник: www.soyuzmash.ru Владимир Гутенев.Источник: www.soyuzmash.ru

Депутат Владимир Гутенев также полагает, что без российской стороны существенно снизятся зрелищность и рейтинги авиашоу

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК, первый зампред комитета по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев полагает, что России стоит отказаться от участия в проводимом в Великобритании авиасалоне "Фарнборо" в 2018 году в ответ на запрет его организаторов выставлять продукцию военного назначения из РФ.

"Я считаю, что целесообразно вообще рассмотреть отказ от участия. Здесь, как в ситуации в ПАСЕ, либо на равных, либо никак. Участвовать в позиции дискриминируемого - это недостойно великой державы", - сказал депутат журналистам.

При этом он считает, что, если российская сторона примет решение отказаться от участия, это "существенно понизит зрелищность и рейтинги авиасалона "Фарнборо". "Безусловно, такие выставки имеют большую деловую составляющую: подписание контрактов, проведение переговоров, но есть еще один важный момент - это зрелищность. Кульминацией является летная программа, и всегда лучшими пилотажными группами были именно российские летчики", - отметил депутат. Он добавил, что, "не участвуя в авиасалоне с лучшими своими пилотажными группами, мы довольно серьезно снизим зрелищную составляющую выставки".

"То, что мы не поедем в Туманный Альбион, принесет только существенную экономию средств предприятиям, так как это недешевое удовольствие. А вот оппонентам РФ наше неучастие нанесет серьезный ущерб, в рейтингах их падение еще больше ускорится: если не поедут российские авиастроители, двигателестроители, прибористы, производители аэронавигационных систем, значит, выставочные площади будут попросту пустовать. А для авиасалона это серьезная имиджевая потеря", - полагает Гутенев.

Запрет на демонстрацию военной техники из РФ

Ранее стало известно, что организаторы авиакосмического салона "Фарнборо" в Великобритании объявили о запрете для России выставлять продукцию военного назначения на выставке в следующем году. Как сообщили ТАСС в пресс-службе салона, это решение было принято в соответствии с "инструкциями британской правительственной комиссии по экспортному контролю относительно эмбарго Евросоюза на импорт и экспорт вооружений и военной техники в Россию и из нее". Там же пояснили, что гражданскую технику из России "на авиасалоне ждут".

В 2016 году участие российской делегации в авиасалоне в Фарнборо было минимальным. Так, Роскосмос, хотя и отправил делегацию, экспозицию не представил. Также о нежелании принимать участие в "Фарнборо" в 2016 году заявили в компании "Рособоронэкспорт".

В 2014 году более половины участников делегации РФ из- за ситуации на Украине не смогли получить британские визы. После того как Великобритания в 2015 году не допустила делегацию Роскосмоса на местную оборонную выставку, госкорпорация отказалась представить свою экспозицию на "Фарнборо-2016".

Международный авиакосмический салон в Фарнборо является одним из крупнейших в мире. Проходит в Великобритании раз в два года на аэродроме рядом с одноименным городом в графстве Хэмпшир. Авиасалон "Фарнборо" пройдет в 2018 году с 16 по 22 июля.