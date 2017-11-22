Президент Египта в разговоре в Путиным высоко оценил роль ВКС России в Сирии
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Штурмовик Су-25СМ ВКС России с подвешенными бомбами на аэродроме Хмеймим в Сирии. На заднем плане - фронтовые бомбардировщики Су-24М2.
Источник: army-news.ru
Абдель Фаттах Сиси также выразил поддержку российским политико-дипломатическим и гуманитарным усилиям по реализации договоренностей, достигнутых в рамках астанинского формата
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подробно информировал президента Египта Абдель Фаттаха Сиси в ходе телефонного разговора о российских оценках последнего развития ситуации в Сирии на фоне завершающейся военной операции по уничтожению террористов в этой стране, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
"Отмечена важность организуемого по российской инициативе Конгресса национального диалога, на который соберутся представители широких слоев населения Сирии", - говорится в сообщении.
Сиси высоко оценил роль ВКС России в разгроме формирований международных террористов на территории Сирии. Выражена поддержка российским политико-дипломатическим и гуманитарным усилиям по реализации договоренностей, достигнутых в рамках астанинского формата, информировали в Кремле.
Кроме того, обсуждены итоги переговоров российского лидера с президентом Сирии Башаром Асадом, а также вопросы, связанные с проведением 22 ноября в Сочи встречи на высшем уровне государств-гарантов астанинского процесса - России, Ирана и Турции.
Затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая осуществление крупных совместных проектов, в том числе в сфере атомной энергетики.
В ходе разговора подтверждено взаимное удовлетворение общим ходом развития дружественных российско-египетских связей, сообщила пресс-служба.
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22.11.2017
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