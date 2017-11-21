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ВМФ впервые задействовал Су-33 и МиГ-29К в боевой операции в Сирии

23.11.2017 РИА Новости 130 0
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Истребители Су-33 и МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов. Архивное фото
Истребители Су-33 и МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик

МУРМАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К, которые применяли авиационные средства поражения с палубы авианосца по объектам террористов, были задействованы впервые в истории ВМФ России в боевой операции в Сирии, сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов на военном совете, посвященном итогам боевой подготовки сил и войск флота в 2017 учебном году.

Одним из наиболее ярких событий завершающегося учебного года командующий назвал дальний поход в Средиземное море и выполнение поставленных задач у берегов Сирии корабельной авианосной группой Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

"Впервые в истории ВМФ России в боевой операции были задействованы корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К, которые применяли авиационные средства поражения по объектам террористов с палубы авианосца", - сказал Евменов.

Он также добавил, что задачи морских походов в дальней океанской зоне выполнили экипажи тяжёлого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий", больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", больших десантных кораблей "Георгий Победоносец" и "Александр Отраковский", танкеров "Сергей Осипов", "Дубна" и "Кама", спасательных судов "Николай Чикер", "Алтай", "Памир" и других судов обеспечения.
21.11.2017
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
МиГ-29К
Пётр Великий
Су-33
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
БДК 775
пр. 1155
СФ

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