Сенатор Маккейн раскритиковал Трампа за разговор с Путиным
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Политик-республиканец, сенатор США Джон Маккейн. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Cliff Owen
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Глава комитета сената США по обороне Джон Маккейн негативно отреагировал на состоявшийся во вторник разговор президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, заявив, что американская администрация делает ошибку, надеясь решить общие проблемы с РФ.
"Это в очередной раз демонстрирует ошибочность веры президента, что США можно разделить решение общих проблем с Россией. Нам отчаянно нужна стратегия по Сирии", - написал сенатор в Twitter.
Как сообщила пресс-служба Кремля, два президента в ходе телефонного разговора обсудили, в частности, конфликт в Сирии, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, положение дел на Корейском полуострове и кризис на Украине. С обеих сторон было выражено удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и содержательный характер, отметили в Кремле.
По данным агентства Блумберг, которое ссылается на чиновника Белого дома, беседа продолжалась около часа.
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22.11.2017
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