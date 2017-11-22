Сенатор Маккейн раскритиковал Трампа за разговор с Путиным



Политик-республиканец, сенатор США Джон Маккейн. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Cliff Owen Политик-республиканец, сенатор США Джон Маккейн. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Cliff Owen

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Глава комитета сената США по обороне Джон Маккейн негативно отреагировал на состоявшийся во вторник разговор президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, заявив, что американская администрация делает ошибку, надеясь решить общие проблемы с РФ.

"Это в очередной раз демонстрирует ошибочность веры президента, что США можно разделить решение общих проблем с Россией. Нам отчаянно нужна стратегия по Сирии", - написал сенатор в Twitter.

Как сообщила пресс-служба Кремля, два президента в ходе телефонного разговора обсудили, в частности, конфликт в Сирии, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, положение дел на Корейском полуострове и кризис на Украине. С обеих сторон было выражено удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и содержательный характер, отметили в Кремле.

По данным агентства Блумберг, которое ссылается на чиновника Белого дома, беседа продолжалась около часа.