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США введут антидемпинговые пошлины на импорт стали из России

23.11.2017 РИА Новости 103 0
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Рабочие металлургического комбината. Архивное фото
Рабочие металлургического комбината. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Кондратюк

ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США установят антидемпинговые пошлины на стальную катанку, произведенную в России, Белоруссии и ОАЭ, сообщает американское министерство торговли.

Как утверждает ведомство, эти страны занижают стоимость катанки из углеродистой и легированной стали.

Минторг даст указание Службе таможенной и пограничной охраны США ввести пошлины на этот вид товара. Сбор составит 280,02 процента для импорта из Белоруссии, 436,8-756,93 процента из России и 84,1 процента из ОАЭ.

Пошлина в 756,93 процента будет взиматься с продукции Абинского электрометаллургического завода и НЛМК-Урал, 436,8 процента - с остальных российских предприятий. Новые меры вступят в силу задним числом, с 5 сентября 2017 года.

При этом окончательное решение примет комиссия США по международной торговле, если установит вред для национальной экономики либо вероятность его причинения.

По данным американского Минторга, в 2016 году из Белоруссии в страну ввезли катанки на 10,4 миллиона долларов, из России - на 32,3 миллиона и на семь миллионов из ОАЭ.

С начала президентства Дональда Трампа, выступающего за защиту американских производителей, Минторг ввел 77 антидемпинговых и компенсационных пошлин - на 61 процент больше, чем в 2016 году.
22.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Белоруссия
ОАЭ
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд

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