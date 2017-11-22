США введут антидемпинговые пошлины на импорт стали из России
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Рабочие металлургического комбината. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Кондратюк
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США установят антидемпинговые пошлины на стальную катанку, произведенную в России, Белоруссии и ОАЭ, сообщает американское министерство торговли.
Как утверждает ведомство, эти страны занижают стоимость катанки из углеродистой и легированной стали.
Минторг даст указание Службе таможенной и пограничной охраны США ввести пошлины на этот вид товара. Сбор составит 280,02 процента для импорта из Белоруссии, 436,8-756,93 процента из России и 84,1 процента из ОАЭ.
Пошлина в 756,93 процента будет взиматься с продукции Абинского электрометаллургического завода и НЛМК-Урал, 436,8 процента - с остальных российских предприятий. Новые меры вступят в силу задним числом, с 5 сентября 2017 года.
При этом окончательное решение примет комиссия США по международной торговле, если установит вред для национальной экономики либо вероятность его причинения.
По данным американского Минторга, в 2016 году из Белоруссии в страну ввезли катанки на 10,4 миллиона долларов, из России - на 32,3 миллиона и на семь миллионов из ОАЭ.
С начала президентства Дональда Трампа, выступающего за защиту американских производителей, Минторг ввел 77 антидемпинговых и компенсационных пошлин - на 61 процент больше, чем в 2016 году.
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22.11.2017
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