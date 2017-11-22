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Российские самолеты и вертолеты вернулись с учений в Таджикистане

23.11.2017 РИА Новости 81 0
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Бомбардировщик Су-24
Бомбардировщик Су-24.
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские самолеты и вертолеты вернулись на аэродромы базирования после учений в Таджикистане, сообщил в среду помощник командующего войсками российского Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.

"Более 60 самолетов и вертолетов вернулись на аэродромы базирования, завершив масштабные внеплановые учения ОДКБ в Таджикистане. Столь крупная воздушная группировка была впервые создана в Центральноазиатском регионе", - сказал он.

Рощупкин напомнил, что на крупномасштабных маневрах, которые завершились 20 ноября, были разыграны тактические эпизоды на шести полигонах в горной и пустынной местности Таджикистана, в них приняли участие более 5 тысяч военнослужащих Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.
22.11.2017
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