Техника "Вертолетов России" за 4 месяца спасла более 400 человек в Кировской области
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Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС
Медицинские вертолеты разработки и производства предприятий холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) за 4 месяца эвакуировали свыше 400 пациентов в больницы Кирова. Кроме того, АНСАТ, поставленный в рамках федеральной программы развития санитарной авиации, уже налетал более 300 часов – больше, чем было запланировано.
Активное развитие службы санитарной авиации в Кировской области началось в июле 2017 года. В настоящий момент в регионе используются АНСАТ с медицинским модулем, а также вертолет Ми-2. Воздушные суда пополнили парк компании "Вяткаавиа". Машины используются для оперативной доставки больных из отдаленных районов Кировской области до медицинских центров с современным высокотехнологичным оборудованием, а также эвакуации пострадавших в ДТП и в случае чрезвычайных ситуаций.
Начиная с июля, вертолеты совершили 378 вылетов. Во всех случаях санавиация использовалась при транспортировке "тяжелых" пациентов, например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Кировской областной клинической больнице по экстренным показаниям проведено более 90 операций на сердце. Эвакуация происходила, в том числе из районов, с которыми нет дорожно-транспортного сообщения.
"Кировская область – наглядный пример реальной потребности регионов в медицинских вертолетах. Необходимость наличия техники, способной не только оперативно доставить пациента до современного медицинского центра, но и поддержать его жизнь в пути – гораздо масштабнее, чем предполагалось. Холдинг продолжит оснащение российских регионов современными медицинскими вертолетами, главная задача которых – спасать человеческие жизни", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"Программа санитарной авиации была запущена в 2017 году и на сегодняшний день произведено уже 29 вертолетов. На следующий год запланирован выпуск 31 машины. Только в Кировской области вертолеты выполнили уже около 400 вылетов, в результате чего было эвакуировано 414 человек, в том числе 66 детей", - отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Кроме того в рамках программы развития санитарной авиации в Кировской области идет реконструкция и строительство вертолетных площадок для приема медицинской техники. Сегодня вблизи Кировской городской станции скорой медицинской помощи открылась еще одна вертолетная площадка. Кроме того, в 2017 году в Кирове в рамках программы были открыты вертолетные площадки на территории Кировской областной клинической больницы и Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Также в 2017 году во всех районах Кировской области были обустроены посадочные вертолетные площадки вблизи медицинских организаций.
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22.11.2017
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