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Депутаты и эксперты разработали предложения по защите российских радиоэлектронщиков в рамках системы государственных закупок и закупок компаний с государственным участием

21.11.2017 Союз машиностроителей России 161 0
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Источник: Логотип СМР

В Госдуме на заседании Экспертного совета при Комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности при поддержке Координационного совета разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции машиностроения Союза машиностроителей России были озвучены предложения по защите отечественных производителей радиоэлектронной продукции в рамках системы государственных закупок и закупок компаний с государственным участием.


В заседании под председательством главы Экспертного совета, Первого зампреда Думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенева приняли участие директор Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Сергей Хохлов, председатель Координационного совета разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции машиностроения СоюзМаш России, заместитель генерального директора – статс-секретарь АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин, руководитель Управления взаимодействия с органами государственной власти АО «Росэлектроника» Татьяна Львова, Президент Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов Светлана Аппалонова, а также руководители крупнейших предприятий радиоэлектронной промышленности.


«В рамках поставленной руководством страны задачи нам необходимо выйти на более высокие темпы по импортозамещению и результатами практической работы опровергнуть пока еще звучащее мнение, что импортозамещение в отечественной радиоэлектронной промышленности бесперспективно. Российским радиоэлектронным предприятиям нужны крупные заказы и время на совершенствование своей продукции. Выигрывает тот, кто имеет массовое производство. Иностранные конкуренты на десятилетия обогнали российских производителей. Сократить разрыв можно только государственным стимулированием закупок радиоэлектронной продукции российского происхождения», - отметил во вступительном слове Владимир Гутенев.


Директор Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Сергей Хохлов дополнил, что, несмотря на такие очевидные сложности в обстоятельствах, как санкционный режим, необходимо совместными усилиями пробить «брешь» в сложившейся ситуации: «Несмотря на впечатление, что уже очень много сделано в этом направлении – в том числе законодательно, – стоит помнить, что компании, которые работают по принятым законам, таким как федеральный закон о промышленной политике, и закупают товары как госзакупки, не совсем аккуратно ведут деятельность согласно установленным нормам». Он отметил, что зачастую закупаются не товары российского происхождения, а услуги, которые позволяют приобретать товары иностранного происхождения.


О проблемах, с которыми сталкиваются отечественные производители радиоэлектронной продукции в рамках системы государственных закупок рассказала руководитель Управления взаимодействия с органами государственной власти АО «Росэлектроника» Татьяна Львова.


Прежде всего, она отметила, что в тендерах на закупках зачастую указываются технические требования, соответствующие исключительно иностранному производителю. Кроме того, предприятия, осуществляющие переупаковку готовых импортных изделий или крупноузловую сборку радиоэлектронной продукции, обходят ограничения и запреты. «Существующие критерии отнесения продукции к «произведенной на территории РФ» не требуют наличия у российского юридического лица прав на технологическую документацию и исходные коды ПО, действующие ограничения и запреты допуска иностранной продукции не распространяются на закупки компаниями с государственным участием, а 15-процентная преференция для отечественного производителя не способствует увеличению спроса на отечественную радиоэлектронную продукцию в рамках системы закупок компаний с государственным участием», - подчеркнула Львова.


Президент Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов Светлана Аппалонова выступила с конкретными предложениями, касающимися внесения изменений в существующее законодательство. В первую очередь, речь идет о законе «О промышленной политике», куда, по мнению эксперта, необходимо внести определение «российская разработка».


Также внесение корректировок предлагается в Постановление Правительства «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации» в части замены термина «продукция, произведенная на территории РФ» на «продукция российского происхождения».


В связи с необходимостью увеличения госзаказа и заказа компаний с государственным участием на отечественную радиоэлектронную продукцию в гражданском секторе экономики, а также в целях необходимости создания условий, обеспечивающих технологическую, информационную и экономическую безопасность страны, Экспертный совет предложил внести изменения в Постановление Правительства №719, чтобы в определении критерия товара российского происхождения в таких критичных секторах экономики, как инфраструктурное ТКО, вычислительная техника, АСУТП, были заложены определенные требование к компании-производителю, которая должна владеть технологией, ПО и конструкторской документацией в объеме, достаточном для дальнейшего развития и модернизации оборудования, а производственные операции, указанные в критериях, должны производиться на территории одной из стран ЕАЭС. Кроме того, предлагается определить базовые требования к закупаемым отдельным видам радиоэлектронной продукции для ТКО, вычислительной техники и иной радиоэлектронной продукции.


Как пояснил Председатель Экспертного совета, Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, все разработанные депутатами и экспертами предложения, касающиеся стимулирования постепенного увеличения в радиоэлектронной продукции доли отечественной интеллектуальной собственности, отечественных технологических операций, отечественных материалов и комплектующих, направлены в Правительство России.
20.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Союз машиностроителей России
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Росэлектроника
СМР
Персоны
Гутенёв Владимир
Проекты
Гособоронзаказ

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