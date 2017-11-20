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Под Астраханью С-400 уничтожили модернизированную ракету "Кабан"

21.11.2017 Российская газета 92 0
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ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник: rg.ru

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр зенитчики Восточного военного округа выполнили боевые пуски ракет из комплекса С-400 "Триумф".

"Расчеты успешно осуществили боевые пуски ракет по одной из самых сложных мишеней, "Кабан", которая перемещается по баллистической настильной траектории. Боевые стрельбы по мишени "Кабан" стали завершающим этапом переобучения военнослужащих войск ПВО округа на новые ракетные системы", - говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

Отметим, что модернизированная ракета-мишень "Кабан" оснащена новым пороховым двигателем с большим удельным импульсом, что позволило увеличить скорость ее полета. "Кабан" имеет стартовую массу в 330 килограммов и способен лететь со скоростью 830-1300 метров в секунду по баллистической траектории с максимальной высотой от 31 до 50 километров на дальность до 107 километров в течение 180-220 секунд.

Кроме того, ракета обладает эффективной отражающей поверхностью в диапазоне волн 3-10 сантиметров. Мишень также оборудована аппаратурой, которая даже при вращении ракеты дает устойчивую информацию на командный пункт о параметрах промаха зенитчиков.

После завершения боевых стрельб зенитчики ВВО осуществили погрузку новой техники на железнодорожные платформы и совершили марш в пункт постоянной дислокации в Приморье. Зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф" заступят на боевое дежурство в начале 2018 года.


Николай Грищенко (Астрахань)
20.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ

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