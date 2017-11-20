Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

СМИ: Новейшую китайскую МБР DF-41 примут на вооружение в первой половине 2018 года

21.11.2017 Военное обозрение 103 0
0
Понравилась новость?
 0
МБР DF-41
Китайская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) DF-41 (CSS-X-10 по классификации НАТО).
Источник: techntravel.co.cc.

Китайская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) DF-41 (CSS-X-10 по классификации НАТО) может поступить на вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в первой половине 2018 года. Об этом в понедельник сообщила газета Global Times.

Технологии ракеты значительно продвинулись. Если она вскоре поступит на вооружение НОАК, то ее официальное поступление в войска может произойти в первой половине следующего года, заявил старший советник Китайской ассоциации по контролю над вооружениями и разоружением Сюй Гуанъюй

- пишет газета.

DF-41 - это трехступенчатая твердотопливная МБР с максимальной дальностью полета по меньшей мере 12 тыс. км, что означает, что она способна поражать цели в любой части мира при запуске с территории континентального Китая

- приводит издание слова эксперта.

По его словам, DF-41 обладает разделяющейся головной частью, которая может включать до 10 ядерных блоков индивидуального наведения. Она также оснащена ложными боевыми блоками и дипольными отражателями для преодоления систем предупреждения о ракетном нападении и ПРО противника. Ракета способна развивать максимальную скорость в 10 Махов.

По данным американского интернет-портала Washington Free Beacon, Китай провел седьмые испытания DF-41 весной 2016 года. Ранее этот портал сообщил о том, что КНР в декабре 2015 был произведен запуск этой МБР с железнодорожной платформы. По данным гонконгской газеты South China Morning Post, последние испытания этой ракеты прошли в начале ноября этого года в пустыне Гоби.

Трехступенчатая твердотопливная МБР DF-41 разработана китайской Академией технологий ракет-носителей. Предположительно, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. По разным оценкам, максимальная дальность полета DF-41 составляет около 14 тыс. км, передает ТАСС
20.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
DF-41
Проекты
ИТ
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.11 01:37
  • 3
США пригрозили лишить Турцию доступа к технологиям НАТО в случае закупки российских С-400
  • 21.11 01:33
  • 2
Авиапарк Ту-22М3 планируют обновить к 2018 году, сообщили в Совфеде
  • 21.11 01:23
  • 9
Концепт тяжелого мотоцикла "Иж" протестировали на трассе "Формулы-1" в Сочи
  • 21.11 01:12
  • 6
Дверь в НАТО для Украины открыта, заявил Столтенберг
  • 21.11 00:59
  • 2
Человекоподобный робот научился делать сальто
  • 21.11 00:58
  • 1
Совещание по ПД-14
  • 21.11 00:43
  • 1
МиГ-27 (32-25), МиГ-23БМ
  • 21.11 00:12
  • 1
Доклад начальника Генштаба на коллегии МО прозвучал на позитивной ноте
  • 20.11 23:27
  • 17
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 20.11 23:17
  • 8
Минобороны сбросит вес
  • 20.11 23:14
  • 22
Шойгу назначил пресс-секретарем тележурналистку Россияну Марковскую
  • 20.11 22:37
  • 5
Штат вооруженных сил составит почти два миллиона сотрудников
  • 20.11 22:16
  • 3
Минобороны: ракетные части СВ России перевооружены комплексами "Искандер-М" на 80%
  • 20.11 21:21
  • 77
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 20.11 21:11
  • 4
Пентагон: поставки оружия Украине отвечают интересам США
другие обсуждаемые темы