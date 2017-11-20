СМИ: Новейшую китайскую МБР DF-41 примут на вооружение в первой половине 2018 года



Китайская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) DF-41 (CSS-X-10 по классификации НАТО).

Источник: techntravel.co.cc. Китайская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) DF-41 (CSS-X-10 по классификации НАТО).Источник: techntravel.co.cc.

Китайская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) DF-41 (CSS-X-10 по классификации НАТО) может поступить на вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в первой половине 2018 года. Об этом в понедельник сообщила газета Global Times.

Технологии ракеты значительно продвинулись. Если она вскоре поступит на вооружение НОАК, то ее официальное поступление в войска может произойти в первой половине следующего года, заявил старший советник Китайской ассоциации по контролю над вооружениями и разоружением Сюй Гуанъюй

- пишет газета.

DF-41 - это трехступенчатая твердотопливная МБР с максимальной дальностью полета по меньшей мере 12 тыс. км, что означает, что она способна поражать цели в любой части мира при запуске с территории континентального Китая

- приводит издание слова эксперта.

По его словам, DF-41 обладает разделяющейся головной частью, которая может включать до 10 ядерных блоков индивидуального наведения. Она также оснащена ложными боевыми блоками и дипольными отражателями для преодоления систем предупреждения о ракетном нападении и ПРО противника. Ракета способна развивать максимальную скорость в 10 Махов.

По данным американского интернет-портала Washington Free Beacon, Китай провел седьмые испытания DF-41 весной 2016 года. Ранее этот портал сообщил о том, что КНР в декабре 2015 был произведен запуск этой МБР с железнодорожной платформы. По данным гонконгской газеты South China Morning Post, последние испытания этой ракеты прошли в начале ноября этого года в пустыне Гоби.

Трехступенчатая твердотопливная МБР DF-41 разработана китайской Академией технологий ракет-носителей. Предположительно, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. По разным оценкам, максимальная дальность полета DF-41 составляет около 14 тыс. км, передает ТАСС