СМИ: Новейшую китайскую МБР DF-41 примут на вооружение в первой половине 2018 года
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Китайская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) DF-41 (CSS-X-10 по классификации НАТО).
Источник: techntravel.co.cc.
Китайская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) DF-41 (CSS-X-10 по классификации НАТО) может поступить на вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в первой половине 2018 года. Об этом в понедельник сообщила газета Global Times.
- пишет газета.
- приводит издание слова эксперта.
По его словам, DF-41 обладает разделяющейся головной частью, которая может включать до 10 ядерных блоков индивидуального наведения. Она также оснащена ложными боевыми блоками и дипольными отражателями для преодоления систем предупреждения о ракетном нападении и ПРО противника. Ракета способна развивать максимальную скорость в 10 Махов.
По данным американского интернет-портала Washington Free Beacon, Китай провел седьмые испытания DF-41 весной 2016 года. Ранее этот портал сообщил о том, что КНР в декабре 2015 был произведен запуск этой МБР с железнодорожной платформы. По данным гонконгской газеты South China Morning Post, последние испытания этой ракеты прошли в начале ноября этого года в пустыне Гоби.
Трехступенчатая твердотопливная МБР DF-41 разработана китайской Академией технологий ракет-носителей. Предположительно, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. По разным оценкам, максимальная дальность полета DF-41 составляет около 14 тыс. км, передает ТАСС
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20.11.2017
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