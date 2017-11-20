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Центрам ДОСААФ надо де-факто стать основой федеральной системы допризывной подготовки, считают в Общественном совете при МО РФ

21.11.2017 Интерфакс-АВН 106 0
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ДОСААФ
Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.
Источник: РИА Новости. Кирилл Брага

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Потенциал более чем 50 центров ДОСААФ, которые есть в большинстве российских регионов, нужно задействовать для полноценной вневойсковой подготовки в стране, считает зампредседателя Общественного совета при министерстве обороны (МО) РФ Александр Каньшин.

"Такие центры должны стать не номинально, а фактически основой федеральной системы допризывной подготовки в масштабе всей страны", - сказал "Интерфаксу-АВН" в понедельник А.Каньшин.

По его данным, сейчас потенциал данных центров оборонного общества используется лишь наполовину.

"Хотя по своим возможностям профессиональному инструкторскому составу в них можно готовить до 100 тысяч юношей призывного возраста ежегодно по различным военно-учетным специальностям", - сказал А.Каньшин, который является также членом Попечительского совета оборонной организации.

При этом он подчеркнул, что, в соответствии с постановлением правительства России №973 от 28 ноября 2009 года, ДОСААФ предписывалось стать основой федеральной системы допризывной и вневойсковой подготовки граждан и военно-патриотического воспитания, поскольку эта структура - неотъемлемая часть военной организации государства, встроенная в систему национальной безопасности РФ.

"К сожалению, - констатировал А.Каньшин, - на деле всё обстоит по-другому".

В последние годы, отметил он, из-за увеличения числа контрактников Генштаб почти в три раза сократил количество военных специалистов из числа призывников, которые готовятся в центрах ДОСААФ. Резко сокращены субсидии обществу из бюджета на выполнение задач по патриотическому воспитанию молодежи. "Так, Минобрнауки почти в девять раз сократил средства на эти цели, а Минспорта вообще прекратил выделять целевые средства на развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта", - подчеркнул А.Каньшин.

По его оценке, "из-за отсутствия правового механизма, регулирующего деятельность ДОСААФ, оборонное общество финансируется сегодня по остаточному принципу".

А.Каньшин полагает, что проблемные вопросы функционирования ДОСААФ, предусматривающие, в частности, механизм прямого финансирования из бюджета госзадач в области обороны, будут рассмотрены в ходе предстоящих парламентских слушаний в Госдуме, которые планируются с участием представителей Минобороны, Минфина, Минобрнауки и других профильных структур.
20.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
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Минoбороны РФ

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