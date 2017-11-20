К 2018 году доля современного вооружения в общевойсковой армии ЗВО превысит 50%
|
|
Опытные машины созданные в рамках ОКР "Тайфун" по программе "Тайфун-К".
Источник: http://rcforum.ru/
ЦАМТО, 20 ноября. К началу 2018 года доля перспективных образцов вооружения и военной техники в подразделениях вновь сформированных мотострелковых дивизий общевойсковой армии Западного военного округа превысит 50%.
"Доля современного вооружения и военной техники, поставляемой для обеспечения вновь созданных мотострелковых, танковых, артиллерийских, медицинских, инженерных, РХБ защиты подразделений армии, постоянно увеличивается и к концу года достигнет плановых показателей оснащения", – заявил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.
Гособоронзаказ в части поставок основных образцов вооружения в мотострелковые подразделения армии, выполнен на 85%, а планы поставки техники связи для организации и развертывания полевых пунктов управления и связи в тактическом звене выполнены на 90%.
В соединения и воинские части армии поступило свыше 1 тыс. ед. вооружения и военной техники, в том числе более 100 новых и модернизированных бронеавтомобилей "Тайфун-К", "Рысь", БТР-82А, около 20 реактивных систем залпового огня "Град" и "Торнадо-Г", сообщает пресс-служба Западного военного округа.
|
20.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.08.2017 Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
08.08.2017 Вооружение и техника ЗВО уже на 45% представлена образцами нового поколения
07.08.2017 Западный военный округ получит более 1 тыс. единиц военной техники до конца года
07.09.2016 В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016 "Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
22.06.2015 "АРМИЯ-2015" потрясла многообразием
29.09.2017 Укомплектованность подразделений российской военной базы в Абхазии современными образцами ВВСТ превышает 80%
04.09.2017 Оружейные университеты в парке "Патриот"