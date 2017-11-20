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К 2018 году доля современного вооружения в общевойсковой армии ЗВО превысит 50%

21.11.2017 ЦАМТО 88 0
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Тайфун-К
Опытные машины созданные в рамках ОКР "Тайфун" по программе "Тайфун-К".
Источник: http://rcforum.ru/

ЦАМТО, 20 ноября. К началу 2018 года доля перспективных образцов вооружения и военной техники в подразделениях вновь сформированных мотострелковых дивизий общевойсковой армии Западного военного округа превысит 50%.

"Доля современного вооружения и военной техники, поставляемой для обеспечения вновь созданных мотострелковых, танковых, артиллерийских, медицинских, инженерных, РХБ защиты подразделений армии, постоянно увеличивается и к концу года достигнет плановых показателей оснащения", – заявил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

Гособоронзаказ в части поставок основных образцов вооружения в мотострелковые подразделения армии, выполнен на 85%, а планы поставки техники связи для организации и развертывания полевых пунктов управления и связи в тактическом звене выполнены на 90%.

В соединения и воинские части армии поступило свыше 1 тыс. ед. вооружения и военной техники, в том числе более 100 новых и модернизированных бронеавтомобилей "Тайфун-К", "Рысь", БТР-82А, около 20 реактивных систем залпового огня "Град" и "Торнадо-Г", сообщает пресс-служба Западного военного округа.
20.11.2017
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Продукция
БТР-82
БТР-82А
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Тайфун-К
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