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СНБ США рекомендовал Дональду Трампу выделить Украине грант на 47 млн. долл. для покупки летального вооружения

21.11.2017 ЦАМТО 73 0
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Флаги Украины и США. Архивное фото
Флаги Украины и США. Архивное фото.
Источник: © Flickr / U.S. Army Europe Images

ЦАМТО, 20 ноября. Совет национальной безопасности (СНБ) США принял решение рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Украине грант на 47 млн. долл. для покупки американского летального вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

В Белом доме предлагают пойти на такой шаг с целью "сдерживания агрессии со стороны пророссийски настроенных сепаратистов", утверждает телеканал.

Когда именно американскому лидеру представят финансовые рекомендации по поводу Украины, не уточняется. Для того чтобы предложение вступило в силу, нужно будет получить одобрение конгресса, отмечает агентство.

Официально в Совете национальной безопасности от комментариев воздержались.

Как напоминает "РИА Новости", американский сенат вслед за палатой представителей 16 ноября принял по упрощенной процедуре и направил на подпись главе государства оборонный бюджет на 2018 год, предусматривающий, среди прочего, выделение 4,6 млрд. долл. на "сдерживание" России в Европе. Общий объем бюджета составляет 692 млрд. долл. Документ, помимо прочего, предполагает выделение военной помощи Украине в размере 350 млн. долл., половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере.
20.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Персоны
Трамп Дональд

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